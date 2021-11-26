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PKK'lı Ferhat Tekiner'in de aralarında olduğu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

PKK'lı Ferhat Tekiner'in de aralarında olduğu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi

26.11.2021 17:51
PKK'lı Ferhat Tekiner'in de aralarında olduğu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi

KAYSERİ'de 17 Aralık 2016'da çarşı iznine çıkan askerlere yönelik saldırının faillerinden olan ve Irak'ın kuzeyinde yakalanarak, getirildiği Kayseri'de tutuklanan 'Fırat Botan' kod adlı PKK'lı Ferhat Tekiner'in de aralarında olduğu 5 sanığın yargılanmalarına devam edildi.

KAYSERİ'de 17 Aralık 2016'da çarşı iznine çıkan askerlere yönelik saldırının faillerinden olan ve Irak'ın kuzeyinde yakalanarak, getirildiği Kayseri'de tutuklanan 'Fırat Botan' kod adlı PKK'lı Ferhat Tekiner'in de aralarında olduğu 5 sanığın yargılanmalarına devam edildi.

Terör örgütü PKK'lı 'Fırat Botan' kod adlı Ferhat Tekiner, geçen yıl 23 Ekim'de MİT ve emniyet iş birliğinde düzenlenen operasyonla Irak'ın kuzeyinde yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Tekiner'in, 17 Aralık 2016 tarihinde Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerlere yönelik düzenlenen saldırının faillerinden olduğu tespit edildi. Tekiner'in, 15 askerin şehit olduğu ve 54 kişinin de yaralandığı Kayseri'deki patlamanın faili 'Kendal Deniz' kod adlı Kenan Çiçek'e eylemde kullanılan aracı çalarak teslim eden terörist olduğu belirlendi. Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce hakkında yakalama kararı bulunan Tekiner, geçen yıl 4 Kasım'da tutuklandı. Tekiner'in ifadeleri doğrultusunda Diyarbakır'da gözaltına alınan ve Kayseri'ye getirilen 4 şüpheli de çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklandı.

70 KEZ MÜEBBET TALEBİ Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ferhat Tekiner'in de aralarında olduğu 5 kişi hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilen iddianamede sanıklardan Ferhat Tekiner ile daha önce ana dava dosyasında yargılanıp, beraat eden Barış K. ve Mehmet A. hakkında 15 kez 'kasten öldürme', 54 kez 'kasten öldürmeye teşebbüs etme' ve 'devletin birliğini bozma ve azaltma' suçlarından 1'er kez olmak üzere 69 ve 1 kez de anayasal düzeni bozmak suçundan olmak üzere toplam 70'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu, 'örgüt üyeliği' suçundan da 15'er yıla kadar hapis cezası istendi. Polis memuru M.Ö. hakkında, 'silahlı terör örgütüne yardım etme' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, 'suçluyu kayırma' suçundan da 5 yıla kadar hapis cezası istendi. Sanıklardan S.A. hakkında ise 'örgüte yardım etme' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar ve 'resmi belgede sahtecilik' suçundan da 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.SALDIRININ PLANLAYICISINA 16 KEZ MÜEBBET VERİLMİŞTİSaldırıya ilişkin 21 sanıklı ana dava geçen yıl sonuçlanmıştı. Saldırıyı düzenleyen Kenan Çiçek, 16 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1118 yıl, diğer sanıklara da değişen yıllarda hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme, firari sanıklar Ferhat Tekiner, Sait Karabulut ve İshak Özçaktu'nun dosyalarını ise ayırmıştı. Mahkeme heyeti, sanık Tekiner'in ana davada yargılanarak beraat eden Barış K. ile Mehmet A. hakkındaki olayla ilgili ifade vermesi üzerine görülmekte olan dava ile karara bağlanan ve halen Yargıtay'da bulunan ana dava dosyasının birleştirilmesine karar vermişti.Ferhat Tekiner ile diğer 4 sanığın yargılanmasına devam edildi. Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesi gereken duruşma, sanık ve müşteki sayısının fazla olması nedeniyle konferans salonunda görüldü. Davada tüm sanıklar hazır bulundu. Mahkeme başkanı, sanık Ferhat Tekiner'in, Tekirdağ'daki tam teşekküllü hastaneden alınan akıl sağlığı raporunun mahkemeye ulaştığını söyleyerek, dava dosyasına konulduğunu belirtti.Önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirten sanık Tekiner, "Bildiklerimi, şerefim ve namusum üzerine anlattım. Kimseye iftira atmadım. Gördüklerimi söyledim. Bundan sonraki duruşmalara da Kayseri'de bizzat katılmak istiyorum" dedi.Tutuklu sanıklardan açıktaki polis memuru M.Ö. ise, "Diyarbakır annelerine destek olan birisiyim. Kesinlikle hiçbir terör örgütü ile bağlantım yok. Mağdur oldum. Üniversite kazandım gidemiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, tüm sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 4 Mart 2022'ye erteledi.


PKK'lı Ferhat Tekiner'in de aralarında olduğu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi

Kayseri, Fırat, Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PKK'lı Ferhat Tekiner'in de aralarında olduğu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: PKK'lı Ferhat Tekiner'in de aralarında olduğu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
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