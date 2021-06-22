PKK'lı terörist çikolata ve kek ambalajlarına gizlediği patlayıcıyla yakalandı - Son Dakika

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan Suriye uyruklu kişiyi yakaladı.

PATLAYICIYI, ÇİKOLATA VE KEK AMBALAJINA YERLEŞTİRMİŞ

Yapılan incelemede şüphelinin terör örgütü PKK/ YPG üyesi Ali İbrahim olduğu belirlendi. Terörist gözaltına alınırken, şüphelinin çantasında da arama yapıldı. Aramada çantadaki çikolata ve kek ambalajlarına yerleştirilmiş 762 gram plastik patlayıcı ele geçirildi.

METROPOLLERDE EYLEM PLANLAMIŞLAR

Ayrıca, tıraş makinesine yerleştirilmiş 9 watt pil ve anahtar, şarj aletine saklanmış 2 elektrikli kapsül ve 50 gram plastik patlayıcı olmak üzere toplam 812 gram plastik patlayıcı ele geçirildi. Şüphelinin emniyette yapılan sorgusunda verdiği ifadesinde, patlayıcıları metropollerde yapacakları eylem nedeniyle getirdiğini söylediği öğrenildi.

Teröristin ifadesi doğrultusunda 6 Türk de gözaltına alındı.