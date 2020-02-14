PKK'lı terörist HDP'li milletvekilinin evinden çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel PKK'lı terörist HDP'li milletvekilinin evinden çıktı - Son Dakika

PKK'lı terörist HDP'li milletvekilinin evinden çıktı

16 dakika önce

HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın Van'daki evinde saklandığı ve terör örgütüne eleman sağladığı tespit edilen terörist gözaltına alındı.

HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın Van'daki evinde saklandığı ve terör örgütüne eleman sağladığı tespit edilen terörist gözaltına alındı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, terörist Y.D'nin örgüte eleman temin etmeye yönelik faaliyetlerde bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yürüttükleri teknik takip sonucu, bölücü terör örgütü PKK/KCK üyesi olmaktan aranan Y.D'nin HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın evinde kaldığını belirledi.

Fiziki takip için HDP Milletvekili Sarısaç'ın evinin yakınında bekleyen polis ekipleri, evden çıkan Y.D. ile Sarısaç'ın bindiği otomobili takibe aldı.

Polis, bir şoförün kullandığı aracı yolda durdurarak terörist Y.D'yi gözaltına aldı.

Terörist Y.D'nin HDP'li Sarısaç'ın da bulunduğu araçtan indirilerek gözaltına alındığı anlar MOBESE kameralarınca kaydedildi.

PKK'lı terörist HDP'li milletvekilinin evinden çıktı

Halkların Demokratik Partisi, Van, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 09:11 Kaynak: AA
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