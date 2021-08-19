Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor: 1 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu - Son Dakika

Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor: 1 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu
19.08.2021 20:39
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun 2016 yılında terör örgütüne katıldığı, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 129'a yükseldi.
-İHA-
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