PKK'lı terörist İstanbul Havalimanı'nda yakalandı - Son Dakika

PKK'lı terörist İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

21.12.2020 15:03
PKK'lı terörist İstanbul Havalimanı'nda yakalandı, System.String[]

İstanbul Havalimanı'nda İran pasaportu ile yurda giriş yapmaya çalışan PKK'lı terörist Rıdvan B., polis ekiplerinin dikkati sonucu yakalandı.

İstanbul Havalimanı'nda İran pasaportu ile yurda giriş yapmaya çalışan PKK'lı terörist Rıdvan B., polis ekiplerinin dikkati sonucu yakalandı. İran'da görevlilere rüşvet vererek hayatını kaybeden bir kişinin adına pasaport aldığı anlaşılan Rıdvan B., parmak izi kontrolü sonrası yakalandı. Başta PKK terör örgütü üyeliği olmak üzere 5 ayrı suçtan aranan Rıdvan B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü Risk Analiz polisleri yurt dışından gelen yolcuların pasaport kontrolü yaptığı sırada İran pasaportlu Rashıd Hassanzadeh Sourmanabadı isimli yolcunun hareketlerinden şüphelendi. Ekipler şüphe üzerine yolcunun belgelerini istedi. Yapılan ilk incelemede ibraz edilen İran pasaportunun sahte olmadığı tespit edildi. Şüpheli tavırlara devam eden yolcunun parmak izini alan polis ekipleri yapılan GBT kontrolünde şahsın Türk vatandaşı Rıdvan B. olduğunu tespit etti.

Eşini öldürme suçundan aranıyordu

Rüşvet vererek İran makamlarından, vefat eden bir şahsın adına aldığı İran pasaportuyla Türkiye'ye giriş yapmak isterken yakayı ele veren Rıdvan B.'nin 5 suçtan arandığı ortaya çıktı. 40 yaşındaki Türk vatandaşının daha önce İran pasaportuyla Türkiye'ye giriş çıkış yaptığı da anlaşıldı. Soruşturmayı genişleten polis ekipleri Rıdvan B.'nin PKK terör örgütü üyeliği, eşini kasten öldürme ve uyuşturucu ticareti suçlarından arandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan 40 yaşındaki şahıs, mahkemeye sevk edilmesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

İstanbul, Terör, Polis, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa PKK'lı terörist İstanbul Havalimanı'nda yakalandı - Son Dakika


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