PKK'lı terörist Kocaeli'de yakalandı - Son Dakika

PKK'lı terörist Kocaeli'de yakalandı
6 saat önce
Kırsal alanda terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerine katıldığı belirlenen terörist, Kocaeli'de düzenlenen operasyonla yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 11:20 Kaynak: İHA
Kırsal alanda terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerine katıldığı belirlenen terörist, Kocaeli'de düzenlenen operasyonla yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, kırsal alanda PKK/KCK'nın faaliyetlerine katıldığı belirlenen D.A.'nın Kocaeli'de olduğunu belirleyen polis ekipleri operasyon düzenledi. İzmit'te düzenlenen operasyonla yakalanan D.A., 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan sevk edildiği Kocaeli Adliyesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(İHA)
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