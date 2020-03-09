PKK'lı terörist Kocaeli'de yakalandı - Son Dakika
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PKK'lı terörist Kocaeli'de yakalandı

6 saat önce

Kırsal alanda terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerine katıldığı belirlenen terörist, Kocaeli'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

PKK'lı terörist Kocaeli'de yakalandı, System.String[]

Kırsal alanda terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerine katıldığı belirlenen terörist, Kocaeli'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, kırsal alanda PKK/KCK'nın faaliyetlerine katıldığı belirlenen D.A.'nın Kocaeli'de olduğunu belirleyen polis ekipleri operasyon düzenledi. İzmit'te düzenlenen operasyonla yakalanan D.A., 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan sevk edildiği Kocaeli Adliyesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

Kocaeli, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 11:20 Kaynak: İHA
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