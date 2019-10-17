Son Dakika Haberleri: PKK'lı terörist, Konkurs füzesiyle birlikte ölü ele geçirildi
Son Dakika Güncel PKK'lı terörist, Konkurs füzesiyle birlikte ölü ele geçirildi

PKK'lı terörist, Konkurs füzesiyle birlikte ölü ele geçirildi

1 saat önce

Şırnak'ta, güvenlik güçleriyle PKK'lılar arasında çıkan çatışmada, 1 terörist, taşıdığı Konkurs füzesiyle ölü ele geçirildi.

PKK'lı terörist, Konkurs füzesiyle birlikte ölü ele geçirildi, System.String[]

Şırnak'ta, güvenlik güçleriyle PKK'lılar arasında çıkan çatışmada, 1 terörist, taşıdığı Konkurs füzesiyle ölü ele geçirildi.

Merkeze bağlı İkizce köyü yakınlarında Cudi Dağı bölgesinde bir grup PKK'lı teröristin bulunduğu ve eylem hazırlığında olduğu tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye operasyon düzenlendi. Dün akşam saatlerinde teröristlerle temas sağlandı. Çıkan çatışmada 1 terörist, taşıdığı Konkurs füzesi ve M-16 tüfeğiyle birlikte ölü ele geçirildi.

Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi. Bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi.


İkizce, Şırnak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:52 Kaynak: DHA
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