PKK'lı terörist Mehmet Erdoğan etkisiz hale getirildi

Teröristlere göz açtırmayan Milli İstihbarat Teşkilatı, sınır bölgesinde başarılı operasyonlarına devam ediyor. Son olarak terör örgütü PKK-HPG'nin sözde Mahmur-Kerkük-Süleymaniye Saha Genel Sorumlusu "Ahmet Rubar" kod adlı terörist Mehmet Erdoğan nokta operasyon ile Musul'da etkisiz hale getirildi.

SAHTE KİMLİKLE MAHMUR'DA YAŞADIĞI ÖĞRENİLDİ

MİT, 2021 yılı itibarıyla PKK Mahmur-Kerkük-Süleymaniye Saha Genel Sorumlusu olarak görevlendirilen Ahmet Rubar kod Mehmet Erdoğan'ı terörün kuluçka merkezi haline gelen Mahmur kampında, Hacı Mirza Ali adına düzenlenmiş bir sahte kimlikle yaşadığını belirledi.

MAHMUR'DA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bu tespitten sonra MİT, saha ajanlarından gelen bilgileri dikkatlice değerlendirerek "Ahmet Rubar" kod isimli Erdoğan'ı Musul'da bulunan Mahmur kampında, MİT elemanlarının da yer aldığı başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirdi.

Etkisiz hale getirilen terörist Mehmet Erdoğan

BİRÇOK EYLEMDE BULUNDU

Etkisiz hale getirilen teröristin aynı zamanda, ülkemize yönelik PKK bünyesinde silahlı/bombalı eylemleri yöneten HPG Komuta Konseyi'nin yöneticisi olarak faaliyet gösterdiği biliniyordu. Mehmet Erdoğan uzun yıllar PKK Medya Savunma Alanlarına bağlı Hakurk Eyalet Sorumlusu ve Avaşin Eyalet Sorumlusu olarak görev yaptı. Aynı zamanda Avaşin ve Hakurk'ta bulunduğu dönemde ülkemize yönelik çok sayıda terör eyleminin bizzat planlayıcısı ve uygulayıcısı olarak sorumluluk üstlendi. Mehmet Erdoğan örgüte katıldığı 1990'lı yıllarda Ağrı Dağı ve İran/Makü- Dambat Grupları Sorumlusu olarak, 2000'li yıllarda da Serhat Eyalet Gücü Sorumlusu olarak çok sayıda terör eyleminin emrini verdi.

Terörist, 1990'lı yıllardan itibaren çok sayıda sivil ve askerin şehit edilmesi eylemlerinin talimatını verdiği için "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme" ve "Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğü Bozma" suçlarından aranıyordu.