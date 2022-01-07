PKK'lı terörist sınırdan Türkiye'ye geçerken yakalandı - Son Dakika

PKK'lı terörist sınırdan Türkiye'ye geçerken yakalandı
KİLİS - Suriye'den Türkiye'ye giriş yapan PKKI/PYD/ YPG'lı terörist jandarma tarafından yakalandıktan sonra sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak, Kilis İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde Suriye'den Türkiye'ye geçtikten sonra yakalanan PKKI/PYD/YPG'li yabancı uyruklu (Suriye uyruklu) Y.H. gözaltına alındı. Silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet göstermesini müteakip yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen Suriye uyruklu Y.H.. İfadesi jandarmada alınan Y.H. sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
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