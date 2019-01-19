Son Dakika Haberleri: PKK'lı Terörist Trabzon'da Yakalandı

PKK'lı Terörist Trabzon'da Yakalandı

33 dakika önce

TRABZON'da, hakkında yakalama kararı olan 'Agit' kod adlı PKK'lı terörist Hakan A., polis operasyonla yakalandı.

PKK'lı Terörist Trabzon'da Yakalandı, System.String[]
TRABZON'da, hakkında yakalama kararı olan 'Agit' kod adlı PKK'lı terörist Hakan A., polis operasyonla yakalandı.

İl Emniyeti, Terörle Mücadele Şube (TEM) ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan ve 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 'Agit' kod adlı PKK'lı terörist Hakan A.'nın kentte bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Takibe başlayan polis ekipleri, düzenlediği operasyonla örtüte üye olduğu saptanan Hakan A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Hakan A., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - Trabzon

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 02:17 Kaynak: DHA

Polis, Trabzon, PKK, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kaza Sonrası Kaçmaya Çalışan Şahısları Tabancayla Vurdu İki Grup Arasında Çıkan Kavgada 50 Yaşındaki Kadın Av Tüfeğiyle Vurularak Öldürüldü

Süpermarket ve Bebek Mağazalarından Hırsızlık Yapan Aileden 3 Kişi Tutuklandı Erdoğan'la Görüşen ABD'li Senatör'den YPG Açıklaması: PKK'nın Politik Koludur
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.1.2019 14:50:31. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: PKK'lı Terörist Trabzon'da Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]