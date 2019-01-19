PKK'lı Terörist Trabzon'da Yakalandı (2)
31 dakika önce
EMNİYET: SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI?Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nden, 'Agit' kod adlı PKK'lı terörist Hakan A.'nın (30) yakalanmasıyla ilgili açıklama yapıldı.
EMNİYET: SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI
? Trabzon Emniyet Müdürlüğü
'nden, 'Agit
' kod adlı PKK
'lı terörist Hakan A.'nın (30) yakalanmasıyla ilgili açıklama yapıldı. Hakan A.'nın başkasına ait kimlikle yakalandığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:
"Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalarda, PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan ve Diyarbakır
kırsalında faaliyet yürütmüş olan, Muş
nüfusuna kayıtlı 'Agit' kod Hakan A. isimli şahıs, ekiplerimizce başkasına ait kimlikle ilimizde yakalanmış olup, gerekli işlemleri TEM Şube Müdürlüğümüzce yapılmaktadır" denildi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 04:06 Kaynak: DHA
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