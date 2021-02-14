PKK'lı terörist yurt dışına kaçmak isterken yakalandı - Son Dakika

BÖLÜCÜ terör örgütü PKK üyesi, yurt dışına kaçmak isterken İstanbul Havaalanı'nda emniyet ekipleri tarafından yakalandı.

PKK Bölücü Terör Örgütü üyesi, İstanbul Havaalanı'ndan yurtdışına kaçmak isterken polisler tarafından yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü, Twitterdan yaptığı açıklamada "Son terörist kalmayana dek mücadelemiz devam edecek. PKK'lı terörist yurtdışına kaçmak isterken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı" dedi.