Van'da birçok saldırıya katılan PKK'lı teröriste 23 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 456 yıl hapis cezası - Son Dakika

Van'da birçok saldırıya katılan PKK'lı teröriste 23 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 456 yıl hapis cezası

Van'da, 22 güvenlik görevlisinin şehit olduğu saldırılara katıldığı, tırları yağmaladığı gerekçesiyle yargılanan PKK'lı terörist Sezgin Deniz'e, 23 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 456 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Van'da, 22 güvenlik görevlisinin şehit olduğu saldırılara katıldığı, tırları yağmaladığı gerekçesiyle yargılanan PKK'lı terörist Sezgin Deniz'e, 23 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 456 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Çaldıran ilçesinde 16 Haziran 2016'da 4'ü marketler zincirine ait 7 tırın yağmalanması, 1 Eylül 2016'da 12 güvenlik görevlisi, 15 Eylül 2016'da da 10 güvenlik görevlisinin şehit olduğu saldırılara katıldığı belirlenen sanığın yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. Van 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya PKK'lı sanık Sezgin Deniz, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEBGİS aracılığıyla bağlanırken, avukatı salonda hazır bulundu. Savunmaları dinleyen mahkeme heyeti, sanığın, "nitelikli yağma", "kasten adam öldürmeye teşebbüs", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak", "kasten adam öldürmek", "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçlarından 23 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 456 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Son Dakika

İmamoğlu suikast hazırlığı iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu: Benim gündemimde pandemi var, bu iddialar yeni değil

ABD'de salgının bilançosu son iki haftada ağırlaştı: Dakikada ortalama iki kişi hayatını kaybediyor

CHP Ümraniye Gençlik Kolları eski başkanının tacizine uğradığını iddia eden kadın: Askerden sonra kimseyle sevişmediğini söyledi

Katar'a banka, borsa, fabrikanın ardından at spermi de sattık

Wesley Sneijder'in Yolanthe Cabau'yu aldattığı görüntüler ortaya çıktı

Kılıçdaroğlu, iktidara bu kez Çin üzerinden yüklendi: Arayıp maliyetini sordum, cevap bir haftada geldi

Tarlada bulduğu 1200 yıllık taş vaftiz teknesini satmaya çalışırken yakalandı

Özbekistan'da bir futbolcu, uçan tekme atarak hakemi linç etmek istedi