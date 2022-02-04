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PKK'lı teröriste müebbet hapis cezası - Son Dakika

PKK'lı teröriste müebbet hapis cezası

04.02.2022 13:55
PKK'lı teröriste müebbet hapis cezası

Van 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan PKK terör örgütü mensubu Fırat Erbağa'ya müebbet hapis cezası verildi.

Van 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan PKK terör örgütü mensubu Fırat Erbağa'ya müebbet hapis cezası verildi.

Van 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/344 esas sayılı dosyasından yapılan yargılama neticesinde bugün karar verildi. Karara göre, PKK terör örgütü mensubu sanık Fırat Erbağa'nın 3 Mayıs 2015 tarihinde Erciş ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonuna silahlı saldırı gerçekleştirilmesi ve istasyonun kundaklanarak yakılması, 19 Mart 2013 yılında nevruz adı altında Erciş ilçesinde yapılan ve sloganlar atılan, açılan pankartlarla yasadışı hale gelen miting olaylarına ilişkin olarak yargılamasının yapıldığı, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma suçundan müebbet hapis cezası, mala zarar verme suçu açısından 3 yıl 4 ay hapis cezası, tehdit suçu açısından 3 yıl 4 ay hapis cezası, 2911 sayılı yasaya muhalefet suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

Sanıklar Mahmut Boşceviz, Erkan Çelebi ve Osman Çelebi hakkında ise 'PKK/ KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmalarına, sanıklar Osman İstay, Miyeser İstay ve Çetin Hezer hakkında ise örgüte bilerek isteyerek yardım etme suçundan ayrı ayrı 1 yıl 13 ay hapis cezasıyla cezalandırılmalarına karar verildi. - VAN

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Terör Örgütü, Fırat, PKK, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa PKK'lı teröriste müebbet hapis cezası - Son Dakika


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