PKK'lı teröristin cenazesi Diyarbakır'daki annesine adliyede teslim edildi - Son Dakika

Tunceli'de gömülü bulunduğu yerden çıkarılan PKK'lı teröriste ait cenazenin Diyarbakır'da ikamet eden ailesine adliyede teslim edildiği belirlendi.

Bazı basın yayın organlarında "PKK'lının cenazesi PTT kargoyla aileye gönderildi" şeklinde yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgiye göre, bir teröristin yer göstermesi sonucu 2017'de Tunceli'de güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada etkisiz hale getirildiği belirtilen terörist A.İ'ye ait kemik parçaları gömülü olduğu bölgeden çıkarıldıktan sonra inceleme yapıldı.

Tunceli Devlet Hastanesinde alınan ölü muayene raporuna göre 18 parçadan oluşan kemikler 4 Temmuz 2019'da incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Teröristin annesi olduğu düşünülen H.A'dan alınan kan örneği de 9 Temmuz 2019'da Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesine gönderildi.

Yapılan inceleme sonucu 28 Ağustos 2019'da hazırlanan raporda, kemik parçalarının H.A'nın oğluna ait olduğu tespit edildi.

Tespitin ardından cenaze anneye teslim edilmesi için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Ailenin İstanbul'da misafir olarak bulunduğunu beyan etmesi üzerine cenaze Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığına geri gönderildi.

H.A'nın "Tunceli'ye gidemeyeceğini, oğluna ait kemikleri Diyarbakır'da alabileceğini" belirtmesi üzerine cenaze yeniden Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Cenazenin anneye adliyede teslim edilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi

Oğlunun cenazesi, Başsavcılık talimat bürosunda hazır bulunan annesi H.A'ya 10 Nisan'da bizzat teslim edildi.

Anne H.A'nın Diyarbakır Adliyesinden cenazeyi teslim alması güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Görüntülere göre, yanında bir gençle adliye binasına gelen H.A, Başsavcılık talimat bürosuna geçiyor.

Daha sonra oğlunun cenazesini teslim alan H.A'nın yanındaki gençle adliye binasından çıktığı görülüyor.

"Oğluna ait doku ve kemik parçaları anne H.A'ya bizzat teslim edildi"

Konuya ilişkin Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, bazı basın ve yayın organları ile sosyal medyada yer alan haber ve paylaşımlarda A.İ'nin cenazesinin Diyarbakır'daki ailesine Başsavcılıkça PTT kargo ile gönderildiği iddialarının gündeme getirilmesi üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılmasına gerek görüldüğü bildirildi.

Açıklamada, Tunceli'de 25 Temmuz 2017'de güvenlik güçleri ile terör örgütü PKK mensuplarının girdiği çatışmada ağır yaralanan, ardından terör örgütü üyelerince gömülen A.İ'ye ait olduğu düşünülen bazı doku ve kemik parçalarının daha sonraki bir tarihte yakalanan başka bir terör örgütü üyesinin 4 Temmuz 2019'da gösterdiği yerde bulunduğu belirtildi.

"Adli Tıp Kurumu, 28 Ağustos 2019'da kemik parçalarının H.A'nın oğlu A.İ'ye ait olduğunu tespit ve teyit etmiştir. Başsavcılığımız DNA örneği içeren vücut dokularını teslim etmek üzere temasa geçtiği anne H.A'nın Diyarbakır'da oturmadıkları için bu parçaları almaya gelemeyeceğini dile getirmesi üzerine A.İ'ye ait olduğu tespit edilen parçaların anneye teslim edilmesi için 25 Kasım 2019'da Diyarbakır Başsavcılığına yazı yazılmıştır. Adresinde bulunmayan anne ile iletişim kurulmasının ardından oğluna ait doku ve kemik parçaları 10 Nisan'da adliyeye gelen anne H.A'ya bizzat teslim edilmiştir." ifadelerine yer verilen açıklamada, A.İ'nin annesinden kargo ücreti istendiği iddialarının da asılsız olduğu aktarıldı.

Açıklamada, "Kemik parçalarından yola çıkarak dikkatle yapılan kimlik tespiti işlemleri ve ölenin yakınlarının bulunması için gösterilen büyük ihtimama rağmen, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan 'kargoyla gönderme' haber ve yorumları gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.