PKK'lı teröristin cenazesi Diyarbakır'daki annesine adliyede teslim edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel PKK'lı teröristin cenazesi Diyarbakır'daki annesine adliyede teslim edildi - Son Dakika

PKK'lı teröristin cenazesi Diyarbakır'daki annesine adliyede teslim edildi

6 saat önce

Tunceli'de gömülü bulunduğu yerden çıkarılan PKK'lı teröriste ait cenazenin Diyarbakır'da ikamet eden ailesine adliyede teslim edildiği belirlendi.

PKK'lı teröristin cenazesi Diyarbakır'daki annesine adliyede teslim edildi, System.String[]

Tunceli'de gömülü bulunduğu yerden çıkarılan PKK'lı teröriste ait cenazenin Diyarbakır'da ikamet eden ailesine adliyede teslim edildiği belirlendi.

Bazı basın yayın organlarında "PKK'lının cenazesi PTT kargoyla aileye gönderildi" şeklinde yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgiye göre, bir teröristin yer göstermesi sonucu 2017'de Tunceli'de güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada etkisiz hale getirildiği belirtilen terörist A.İ'ye ait kemik parçaları gömülü olduğu bölgeden çıkarıldıktan sonra inceleme yapıldı.

Tunceli Devlet Hastanesinde alınan ölü muayene raporuna göre 18 parçadan oluşan kemikler 4 Temmuz 2019'da incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Teröristin annesi olduğu düşünülen H.A'dan alınan kan örneği de 9 Temmuz 2019'da Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesine gönderildi.

Yapılan inceleme sonucu 28 Ağustos 2019'da hazırlanan raporda, kemik parçalarının H.A'nın oğluna ait olduğu tespit edildi.

Tespitin ardından cenaze anneye teslim edilmesi için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Ailenin İstanbul'da misafir olarak bulunduğunu beyan etmesi üzerine cenaze Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığına geri gönderildi.

H.A'nın "Tunceli'ye gidemeyeceğini, oğluna ait kemikleri Diyarbakır'da alabileceğini" belirtmesi üzerine cenaze yeniden Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Cenazenin anneye adliyede teslim edilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi

Oğlunun cenazesi, Başsavcılık talimat bürosunda hazır bulunan annesi H.A'ya 10 Nisan'da bizzat teslim edildi.

Anne H.A'nın Diyarbakır Adliyesinden cenazeyi teslim alması güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Görüntülere göre, yanında bir gençle adliye binasına gelen H.A, Başsavcılık talimat bürosuna geçiyor.

Daha sonra oğlunun cenazesini teslim alan H.A'nın yanındaki gençle adliye binasından çıktığı görülüyor.

"Oğluna ait doku ve kemik parçaları anne H.A'ya bizzat teslim edildi"

Konuya ilişkin Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, bazı basın ve yayın organları ile sosyal medyada yer alan haber ve paylaşımlarda A.İ'nin cenazesinin Diyarbakır'daki ailesine Başsavcılıkça PTT kargo ile gönderildiği iddialarının gündeme getirilmesi üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılmasına gerek görüldüğü bildirildi.

Açıklamada, Tunceli'de 25 Temmuz 2017'de güvenlik güçleri ile terör örgütü PKK mensuplarının girdiği çatışmada ağır yaralanan, ardından terör örgütü üyelerince gömülen A.İ'ye ait olduğu düşünülen bazı doku ve kemik parçalarının daha sonraki bir tarihte yakalanan başka bir terör örgütü üyesinin 4 Temmuz 2019'da gösterdiği yerde bulunduğu belirtildi.

"Adli Tıp Kurumu, 28 Ağustos 2019'da kemik parçalarının H.A'nın oğlu A.İ'ye ait olduğunu tespit ve teyit etmiştir. Başsavcılığımız DNA örneği içeren vücut dokularını teslim etmek üzere temasa geçtiği anne H.A'nın Diyarbakır'da oturmadıkları için bu parçaları almaya gelemeyeceğini dile getirmesi üzerine A.İ'ye ait olduğu tespit edilen parçaların anneye teslim edilmesi için 25 Kasım 2019'da Diyarbakır Başsavcılığına yazı yazılmıştır. Adresinde bulunmayan anne ile iletişim kurulmasının ardından oğluna ait doku ve kemik parçaları 10 Nisan'da adliyeye gelen anne H.A'ya bizzat teslim edilmiştir." ifadelerine yer verilen açıklamada, A.İ'nin annesinden kargo ücreti istendiği iddialarının da asılsız olduğu aktarıldı.

Açıklamada, "Kemik parçalarından yola çıkarak dikkatle yapılan kimlik tespiti işlemleri ve ölenin yakınlarının bulunması için gösterilen büyük ihtimama rağmen, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan 'kargoyla gönderme' haber ve yorumları gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.

Diyarbakır, Başsavcı, Tunceli, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 06:36 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Terörist cenazesinin kargoyla gönderildiği iddialarını başsavcılık yalanladı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Son 6 günün verilerine bakılınca salgında bir kırılma var Suriye'den sızmaya çalışan saldırı hazırlığındaki teröristler son anda engellendi 22 yaşındaki İTÜ Uçak Mühendisliği öğrencisi koronavirüsten hayatını kaybetti
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Son 6 günün verilerine bakılınca salgında bir kırılma var Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Son 6 günün verilerine bakılınca salgında bir kırılma var         
00:15
Beyoğlu'nda polise saldıran şüpheli hayatını kaybetti Beyoğlu'nda polise saldıran şüpheli hayatını kaybetti         
00:13
Sunucu Erem Şentrük'ü canlı yayında önce elektrik çarptı, sonra düşme tehkilesi yaşadı Sunucu Erem Şentrük'ü canlı yayında önce elektrik çarptı, sonra düşme tehkilesi yaşadı         
23:45
Suriye'den sızmaya çalışan saldırı hazırlığındaki teröristler son anda engellendi Suriye'den sızmaya çalışan saldırı hazırlığındaki teröristler son anda engellendi         
23:14
Rusya'da Putin'in ziyaret ettiği hastanede 180 doktora koronavirüs bulaştı Rusya'da Putin'in ziyaret ettiği hastanede 180 doktora koronavirüs bulaştı         
23:01
Sağlık uzmanları, koronavirüsün farklı iki belirtisini rapor etti Sağlık uzmanları, koronavirüsün farklı iki belirtisini rapor etti         
22:45
Koyun otlatırken Sağlık Bakanı'na şiir yazdı, sosyal medyanın gündemine oturdu Koyun otlatırken Sağlık Bakanı'na şiir yazdı, sosyal medyanın gündemine oturdu         
22:08
Diyanet İşleri başkan Yardımcısı: Evde isim-şehir, hırsız-polis, adam asmaca oynayın Diyanet İşleri başkan Yardımcısı: Evde isim-şehir, hırsız-polis, adam asmaca oynayın         
21:57
22 yaşındaki İTÜ Uçak Mühendisliği öğrencisi koronavirüsten hayatını kaybetti 22 yaşındaki İTÜ Uçak Mühendisliği öğrencisi koronavirüsten hayatını kaybetti         
21:48
Beyoğlu'nda yol kontrolü yapan polislere ateş açıldı: 2 polis yaralı Beyoğlu'nda yol kontrolü yapan polislere ateş açıldı: 2 polis yaralı         
21:41
Bakan Soylu, hayvanlarının ihtiyaçlarını gidermek için sokağa çıkanlara kesilen cezaların iptal edileceğini söyledi Bakan Soylu, hayvanlarının ihtiyaçlarını gidermek için sokağa çıkanlara kesilen cezaların iptal edileceğini söyledi         
21:23
Türkiye günlük koronavirüs vaka sayısında dünyada 3. sıraya yükseldi Türkiye günlük koronavirüs vaka sayısında dünyada 3. sıraya yükseldi         
20:50
Atatürk ve Mevlana'ya hakaret eden stand-up'çı tutuklandı Atatürk ve Mevlana'ya hakaret eden stand-up'çı tutuklandı         
20:42
İtalya'da Kovid-19'dan bir günde 619 kişi ölmesiyle sayı 19 bin 468'e yükseldi İtalya'da Kovid-19'dan bir günde 619 kişi ölmesiyle sayı 19 bin 468'e yükseldi         
20:32
Sancaktepe Belediye Başkanı: Virüsten hayatını kaybeden eczacının iş yeri önceden ilaçlandı Sancaktepe Belediye Başkanı: Virüsten hayatını kaybeden eczacının iş yeri önceden ilaçlandı         
20:25
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten vefat edenlerin sayısı 95 artarak 1101'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten vefat edenlerin sayısı 95 artarak 1101'e yükseldi         
19:53
Son Dakika: ABD, koronavirüs ölümlerinde İtalya'yı geçerek en fazla can kaybının görüldüğü ülke oldu Son Dakika: ABD, koronavirüs ölümlerinde İtalya'yı geçerek en fazla can kaybının görüldüğü ülke oldu         
19:33
Kızı ve damadıyla kavga eden 86 yaşındaki kadın, Uşak'tan Manisa'ya kadar yürüdü Kızı ve damadıyla kavga eden 86 yaşındaki kadın, Uşak'tan Manisa'ya kadar yürüdü         
19:23
İstanbul Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşımada uygulanacak yeni tedbirleri açıkladı İstanbul Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşımada uygulanacak yeni tedbirleri açıkladı         
18:59
Yasağa uymayarak sokakta futbol oynayan 5 kişi, kendilerini uyaran polise sopalarla saldırdı Yasağa uymayarak sokakta futbol oynayan 5 kişi, kendilerini uyaran polise sopalarla saldırdı         
18:47
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs mücadelesinden ödün vermeyeceğiz Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs mücadelesinden ödün vermeyeceğiz         
18:34
Dünya Sağlık Örgütü'nden Pavel Ursu: Türkiye koronavirüse karşı galip gelecektir Dünya Sağlık Örgütü'nden Pavel Ursu: Türkiye koronavirüse karşı galip gelecektir         
18:23
Fırıncılar, bir günde sattığı ekmeği sokağa çıkma yasağı sonrası iki saatte sattı Fırıncılar, bir günde sattığı ekmeği sokağa çıkma yasağı sonrası iki saatte sattı         
18:21
Abel Xavier: Galatasaray'da İslamiyeti seçtim Abel Xavier: Galatasaray'da İslamiyeti seçtim         
18:04
Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy da Kürtçe müzikle Fahriye Evcen'in akımına katıldı Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy da Kürtçe müzikle Fahriye Evcen'in akımına katıldı         
17:52
Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi         
17:46
İzmirli aile koronavirüs nedeniyle 7 kiracısından bir aylık kira almadı İzmirli aile koronavirüs nedeniyle 7 kiracısından bir aylık kira almadı         
17:41
Terörist cenazesinin kargoyla gönderildiği iddialarını başsavcılık yalanladı Terörist cenazesinin kargoyla gönderildiği iddialarını başsavcılık yalanladı         
17:40
Kahramanmaraş'ta ilk kez kedi gözlü yılan görüntülendi Kahramanmaraş'ta ilk kez kedi gözlü yılan görüntülendi         
17:34
Hayırsever iş adamı ihtiyaç sahipleri için 5 ton bulgur bağışladı Hayırsever iş adamı ihtiyaç sahipleri için 5 ton bulgur bağışladı         
17:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2020 00:52:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: PKK'lı teröristin cenazesi Diyarbakır'daki annesine adliyede teslim edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]