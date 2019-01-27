PKK'lı Teröristin Cesedi Bulundu
1 saat önce
Ağrı Dağı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda toprağa gömülü terörist cesedi ile 15 mutfak tüpü bulunduAğrı Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince önceki gün Ağrı Dağı bölgesinde operasyon düzenlendiği bildirildi.
Ağrı Dağı
'nda terör örgütü PKK
'ya yönelik operasyonda toprağa gömülü terörist cesedi ile 15 mutfak tüpü bulundu
Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince önceki gün Ağrı Dağı bölgesinde operasyon düzenlendiği bildirildi.
Operasyonda ekiplerin bölgede arama tarama yaptığı belirtilen açıklamada, aramalarda toprağa gömülü PKK/KCK'lı teröristin cesedi ile 15 adet 12 kilogramlık mutfak tüpü ele geçirildiği kaydedildi. - AĞRI
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 03:22 Kaynak: İHA
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