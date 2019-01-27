Son Dakika Haberleri: PKK'lı Teröristin Cesedi Bulundu

PKK'lı Teröristin Cesedi Bulundu

1 saat önce

Ağrı Dağı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda toprağa gömülü terörist cesedi ile 15 mutfak tüpü bulunduAğrı Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince önceki gün Ağrı Dağı bölgesinde operasyon düzenlendiği bildirildi.

PKK'lı Teröristin Cesedi Bulundu, System.String[]
Ağrı Dağı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda toprağa gömülü terörist cesedi ile 15 mutfak tüpü bulundu

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince önceki gün Ağrı Dağı bölgesinde operasyon düzenlendiği bildirildi.

Operasyonda ekiplerin bölgede arama tarama yaptığı belirtilen açıklamada, aramalarda toprağa gömülü PKK/KCK'lı teröristin cesedi ile 15 adet 12 kilogramlık mutfak tüpü ele geçirildiği kaydedildi. - AĞRI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 03:22 Kaynak: İHA

Ağrı, PKK, 3. Sayfa
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