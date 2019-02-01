Son Dakika Haberleri: PKK'lı Teröristin İfadesi Örgütün Çökme Noktasına Geldiğini Gösterdi

PKK'lı Teröristin İfadesi Örgütün Çökme Noktasına Geldiğini Gösterdi

41 dakika önce

PKK terör örgütünden kaçarak teslim olan 'Ruken' kod adlı teröristin ifadesi, örgütün çökme noktasına geldiğini gösterdi.

PKK'lı Teröristin İfadesi Örgütün Çökme Noktasına Geldiğini Gösterdi, System.String[]
PKK terör örgütünden kaçarak teslim olan 'Ruken' kod adlı teröristin ifadesi, örgütün çökme noktasına geldiğini gösterdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; teslim olan 'Ruken' kod adlı terörist ifadesinde,  örgütte sözde elebaşılarına karşı bir güvensizlik olduğunu, örgüt içinde huzursuzlukların arttığını, bu durumun en önemli nedenlerinden birinin örgütün, TSK'nın operasyonları sonrasında iyice güç kaybetmesi olduğunu söyledi. Terörist, ayrıca elebaşılarının birbirine düştüğünü, örgütte kavgaların arttığını ve örgüt mensuplarının her an ortada bırakılacağı endişesi içinde olduklarını da ifade etti. Bu durum nedeniyle, teröristlerin elebaşılarına itirazlarının arttığını aktaran terörist, sonuçta, yaygın bir şekilde örgütün sorgulanmaya başlandığını açıkladı.

'SURİYELİLER ÖRGÜTE İNANMIYOR'

Suriye'de halkın, çocuklarının örgüt tarafından kaçırılmasına yoğun tepki gösterdiğini ve bu sebeple örgütün eleman bulmakta zorlanıldığını anlatan  'Ruken' kod adlı terörist, bu durumun örgüt üzerinde ciddi bir moral bozucu etkisi olduğunu söyledi. Terörist, ayrıca, Suriyelilerin örgüte inanmadığını, özellikle Kürt halkının terör örgütünün amacının farkında olduğunu, fırsat bulunan her durumda örgüte karşı ciddi dirençlerin gösterildiğini belirtti.

KADINLAR VE ÇOCUKLARA ZULÜM

'Ruken' kod adlı terörist, kaçırılan örgüt mensuplarının aileleriyle görüştürülmediklerini, irtibat kurmalarının yasak olduğunu, bu durumun örgüt mensuplarını çok olumsuz etkilediğini, örgüt içi ilişkilerin de samimi olmadığını ve iletişimin kopma noktasına geldiğini ifade etti. Örgüt içindeki yasak ilişkilerde genellikle kadın teröristlerin cezalandırıldığını anlatan terörist, 'Şafak' kod adlı kadın teröristin başka bir teröristle ilişkisinin deşifre olması sonrasında cezalandırıldığını, örgütte yaşanan bu çifte standardın özellikle kadın teröristlerin örgüte olan güven ve inancını bitirdiğini ve örgütten kaçışların son dönemde çok arttığını belirtti.

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 01:04 Kaynak: DHA

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