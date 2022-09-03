İSTANBUL-HDP DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ SEMRA GÜZEL TUTUKLANDI - Son Dakika
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İSTANBUL-HDP DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ SEMRA GÜZEL TUTUKLANDI

03.09.2022 22:44
İSTANBUL-HDP DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ SEMRA GÜZEL TUTUKLANDI

PKK'lı teröristle fotoğraflarının ortaya çıkması sonrası dokunulmazlığı kaldırılan ve hakkındaki yakalama kararı neticesinde dün yakalanan HDP Milletvekili Semra Güzel, SEGBİS ile bağlantı kurulan Ankara Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

PKK'lı teröristle fotoğraflarının ortaya çıkması sonrası dokunulmazlığı kaldırılan ve hakkındaki yakalama kararı neticesinde dün yakalanan HDP Milletvekili Semra Güzel, SEGBİS ile bağlantı kurulan Ankara Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Dokunulmazlığı kaldırılan ve 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında 5 ay önce yakalama kararı çıkartılan bunun neticesinde de dün yakalanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.HDP Milletvekili Semra Güzel, SEGBİS ile bağlantı kurulan Ankara Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.


YORUMLAR
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Edirne haberi: 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan ve Edirne'ye giderken yakalanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel tutuklandı. Edirne haberi: 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan ve Edirne'ye giderken yakalanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel tutuklandı. 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan ve Edirne'ye giderken yakalanan HDP'li Semra Güzel, sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından... 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan ve Edirne'ye giderken yakalanan HDP'li Semra Güzel, sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından...
Kaynak: DHA

Halkların Demokratik Partisi, Milletvekili, Semra Güzel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-HDP DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ SEMRA GÜZEL TUTUKLANDI - Son Dakika

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