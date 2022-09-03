İSTANBUL-HDP DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ SEMRA GÜZEL TUTUKLANDI

PKK'lı teröristle fotoğraflarının ortaya çıkması sonrası dokunulmazlığı kaldırılan ve hakkındaki yakalama kararı neticesinde dün yakalanan HDP Milletvekili Semra Güzel, SEGBİS ile bağlantı kurulan Ankara Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

PKK'lı teröristle fotoğraflarının ortaya çıkması sonrası dokunulmazlığı kaldırılan ve hakkındaki yakalama kararı neticesinde dün yakalanan HDP Milletvekili Semra Güzel, SEGBİS ile bağlantı kurulan Ankara Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Dokunulmazlığı kaldırılan ve 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında 5 ay önce yakalama kararı çıkartılan bunun neticesinde de dün yakalanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.HDP Milletvekili Semra Güzel, SEGBİS ile bağlantı kurulan Ankara Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.



Edirne haberi: 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan ve Edirne'ye giderken yakalanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel tutuklandı.

'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan ve Edirne'ye giderken yakalanan HDP'li Semra Güzel, sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından...