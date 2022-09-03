HDP DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ SEMRA GÜZEL'İN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika
Üye Girişi

HDP DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ SEMRA GÜZEL'İN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

03.09.2022 23:50
HDP DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ SEMRA GÜZEL'İN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

PKK'lı teröristle fotoğraflarının ortaya çıkması sonrası dokunulmazlığı kaldırılan ve hakkındaki yakalama kararı neticesinde yakalanarak tutuklanan HDP Milletvekili Semra Güzel'in ifadesi ortaya çıktı.

PKK'lı teröristle fotoğraflarının ortaya çıkması sonrası dokunulmazlığı kaldırılan ve hakkındaki yakalama kararı neticesinde yakalanarak tutuklanan HDP Milletvekili Semra Güzel'in ifadesi ortaya çıktı. İstanbul Adalet Sarayı'ndan SEGBİS ile Ankara 3'üncü Sulh Ceza Mahkemesine bağlanarak ifade veren Güzel, "Bir kısım fotoğraflarında içinde bulunduğu gizli tanık beyanları ile içi doldurulmaya çalışılmış bir soruşturma yürütülmüştürö dedi.

Adıyaman'da 2017'de etkisiz hale getirilen PKK'lı Volkan Boran'ın cep telefonundan silahlı ve samimi fotoğrafları çıkan ve dokunulmazlığı düşürülen HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, hakkında 5 ay önce çıkarılan yakalama kararının ardından dün yurtdışına çıkmak üzereyken yakalanmıştı.

"SERBEST BIRAKILMAMI İSTİYORUM"

İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Güzel,  Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlanarak SEGBİS ile ifade vermesinin ardından Ankara 3'üncü Sulh Ceza Mahkemesi'ne bağlandı. Buradaki ifadesinde Güzel, "Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Ben bu yargılama sürecini tamamen siyasi bir süreç olarak değerlendiriyorum. Bir kısım fotoğraflarında içinde bulunduğu gizli tanık beyanları ile içi doldurulmaya çalışılmış bir soruşturma yürütülmüştür. Bu fotoğraflara ilişkin olarak bir tek ben yargılanmıyorum. Diğer yargılananlar tutuksuz yargılanmaktadırlar. Bugün benim üzerimden yargılanan HDP'dir. Bir seçim propagandası olarak değerlendiriyorum. Beraat ile sonuçlanan birçok emsal kararlar olmasına rağmen benim dosyam tutuklanmaya sevk olarak huzura gönderilmiştir. Serbest bırakılmamı istiyorum" dedi.Hakimlik kararında, şüpheli Güzel aleyhine beyanlar, HTS kayıtları, baz bilgileri, terör örgütü mensuplarıyla birlikte sözde askeri eğitim alanında çekilmiş fotoğrafların bulunması ve tüm dosya kapsamında şüphelinin suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu ve delillerin henüz tam olarak toplanmadığı kaydedildi.Güzel'in yakalandığı esnada üzerinde kendi fotoğrafı bulunan "Mehtap Şahan" adına düzenlenmiş kimlik bulunduğuna yer verilirken tüm aramalara rağmen bulunamaması üzerine hakkında yakalama kararı çıkarıldığı ve bu karara istinaden ifadesinin alındığı belirtildi.

Güzel'in kaçma şüphesi bulunduğu gerekçesiyle tutuklanmasına hükmedildi.


YORUMLAR
500
Hdp'li Semra Güzel Tutuklandı Hdp'li Semra Güzel Tutuklandı HDP'li Semra Güzel tutuklandı HDP'li Semra Güzel tutuklandı
Kaynak: DHA

Halkların Demokratik Partisi, Milletvekili, Semra Güzel, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HDP DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ SEMRA GÜZEL'İN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:07 Sivas'ta 12 katlı apartmanın dış cephesi tutuştu
22:54 Tartıştığı çalışanını tüfekle vurarak öldüren patron teslim oldu
22:39 PKK'lı teröristle samimi fotoğrafları ortaya çıkmıştı! Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan HDP'li Semra Güzel tutuklandı
22:34 Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan 'doğal gaza zam' açıklaması: Bütçenin imkanları daha fazla elvermedi
22:19 Kız Kulesi'nin restorasyon görüntüleri sosyal medyada tartışmalara neden oldu
22:06 Kadıköy'de sahaya çıkan Batshuayi, Fenerbahçelileri selamladı
21:18 Fenerbahçe'nin konuğu Kayserispor! İlk 11'ler açıklandı
21:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'helalleşme' sözlerine CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan tepki: Derdini hepimiz biliyoruz
19:46 Kalbine saplanan boynuz darbesi İzmirli besiciyi canından etti
19:39 Aşkın tanımını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a alkış yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2022 23:50:23. #1.13#
SON DAKİKA: HDP DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ SEMRA GÜZEL'İN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement