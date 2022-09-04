İSTANBUL-HDP DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ SEMRA GÜZEL TUTUKLANDI - Son Dakika
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İSTANBUL-HDP DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ SEMRA GÜZEL TUTUKLANDI

04.09.2022 13:28

PKK'lı teröristle fotoğraflarının ortaya çıkması sonrası dokunulmazlığı kaldırılan ve hakkındaki yakalama kararı neticesinde dün yakalanan HDP Milletvekili Semra Güzel, SEGBİS ile bağlantı kurulan Ankara Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

PKK'lı teröristle fotoğraflarının ortaya çıkması sonrası dokunulmazlığı kaldırılan ve hakkındaki yakalama kararı neticesinde dün yakalanan HDP Milletvekili Semra Güzel, SEGBİS ile bağlantı kurulan Ankara Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Adliye önünde açıklama yapan HDP Grup Başkan Vekili Hakkı Saruhan Oluç, 'İki fezleke için dokunulmazlığı kaldırılmış olan vekilimize yönelik bu davranış asla kabul edilemez" dedi.

Etkisiz hale getirilmiş PKK'lı terörist Volkan Boran'ın cep telefonundan silahlı ve samimi fotoğrafları çıkması sebebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dokunulmazlığı kaldırılan HDP Milletvekili Semra Güzel hakkında 5 ay önce yakalama kararı çıkartılmıştı. "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan Güzel, yurt dışına kaçmak üzereyken düzenlenen operasyon ile yakalandı. Mehtap Şahan, ismine düzenlenmiş sahte pasaportuyla Silivri'de bir dinlenme tesisinde yakalanan Güzel, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. İstanbul Adliyesi Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu soruşturma savcılığı tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlanarak SEGBİS ile ifade veren Güzel, savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. İstanbul Adliyesi'nden Ankara Sulh Ceza Hakimliği'ne bağlanan Güzel, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HDP'DEN SEMRA GÜZEL AÇIKLAMASI

Adliye önünde açıklamalarda bulunan HDP Grup Başkan Vekili Hakkı Saruhan Oluç, 'Diyarbakır vekilimiz Semra Güzel'i gördük. Avukatları kendisiyle beraber sorguya da girdiler. Son derece iyi, morali yerinde. Vekilimizin aslında tutuklu yargılanmaması gerekirdi. Şu anda vekilliği düşmemiş olan, sadece iki dosya için, iki fezleke için dokunulmazlığı kaldırılmış olan vekilimize yönelik bu davranış asla kabul edilemez. Onunla dayanışmamızı, ona olan her türlü desteğimizi sürdüreceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz" diye konuştu.

YORUMLAR
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HDP'li Sezai Temelli, PKK'lı ve HDP'li Semra Güzel'in tutuklanması sonrası haddini aştı: Bu memleketi başınıza mutlaka yıkacağız HDP'li Sezai Temelli, PKK'lı ve HDP'li Semra Güzel'in tutuklanması sonrası haddini aştı: Bu memleketi başınıza mutlaka yıkacağız HDP'li Semra Güzel'in ifadesi ortaya çıktı HDP'li Semra Güzel'in ifadesi ortaya çıktı
Kaynak: DHA

Halkların Demokratik Partisi, Milletvekili, Semra Güzel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-HDP DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ SEMRA GÜZEL TUTUKLANDI - Son Dakika

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