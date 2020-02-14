PKK'lı teröristler 2 genç kızı dağa kaçırırken yakalandı - Son Dakika
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PKK'lı teröristler 2 genç kızı dağa kaçırırken yakalandı

6 saat önce

ERZURUM'un Karayazı ilçesinde 2 genç kızı dağa götürmek için kaçıran PKK'lı teröristler, jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

PKK'lı teröristler 2 genç kızı dağa kaçırırken yakalandı, System.String[]

ERZURUM'un Karayazı ilçesinde 2 genç kızı dağa götürmek için kaçıran PKK'lı teröristler, jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Teröristler tutuklanırken, genç kızlara ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı uzman psikolog ve sosyologlarca rehabilitasyon desteği verilip, Açıköğretim Lisesi'ne kayıtları yapıldı.

Olay Karayazı İlçesine bağlı Geventepe Mahallesi'nde yaşandı. Terör örgütü PKK'nın dağ kadrosundan oldukları tespit edilen 2 terörist, Geventepe köyünde yaşayan 18 yaşındaki N.O. ile 21 yaşındaki D.O.'yu kaçırdı. Vatandaşların bilgi vermesi üzerine güvenlik güçleri konuyu Erzurum Valisi Okay Memiş'e aktardı. Vali Memiş'in talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı timler, genç kızları kurtarmak için harekete geçti.

Jandarma timleri, Geventepe kırsalına düzenledikleri operasyonla 2 teröristi ve dağa kaçırmaya çalıştıkları kızları yakaladı. Karayazı Adliyesi'ne getirilen teröristler çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı uzman psikolog ve sosyologlarca rehabilitasyon desteği verilen genç kızlar, Açıköğretim Lisesi'ne kaydedildi.


Karayazı, Erzurum, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 06:17 Kaynak: DHA
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