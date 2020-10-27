PKK'lı teröristler daha önce de 'paramotor' ile saldırı girişiminde bulunmuştu (3) - Son Dakika

TERÖRİSTİN KENDİSİNİ PATLATTIĞI ANI GÖRÜNTÜLEDİ; RASTGELE ATEŞ EDİYORDU

Hatay'ın İskenderun ilçesinde dün akşam etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, güvenlik güçlerinin takibi sırasında üzerindeki bombayı infilak ettirdiği anları, alışveriş yapmak için geldiği iş yerinde cep telefonu kamerasıyla kaydeden Suriyeli Reis Muhammed (18), korku dolu anları DHA'ya anlattı.İş yerine girdiği an Fener Caddesi'nden ses geldiğini, elinde silah bulunan teröristin koşarak ilerlediğini gördüğünü anlatan Reis Muhammed, "Terörist, kaçtığı yönü polise işaret ettiğim sırada silahıyla rastgele ateş açtı. Hemen cep telefonuyla olan biteni kaydetmeye başladım. Koşan terörist bir anda kendini patlattı. Ben ne yapacağımı şaşırdım. Dükkanın camları kırıldı. Hemen içeri kaçtım. Polislere seslendim. Onlara bir şey oldu sandım ve korktum. Biz Suriye'de bu tür olaylarla karşılaşmıştık. Gerçekten çok üzücüydü. Neyse ki kimseye bir şey olmadı. Polisler anında gerekeni yaptı" diye konuştu.

Can ÇELİK-Eser PAZARBAŞI/İSKENDERUN (Hatay),