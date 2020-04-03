PKK'lı teröristler işçilere saldırdı: 1 şehit - Son Dakika

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PKK'lı teröristler işçilere saldırdı: 1 şehit
7 saat önce
Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir işçi şehit oldu.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir işçi şehit oldu.
Alınan bilgiye göre, Nusaybin'in Dibek Mahallesi kırsalında karakol inşaatında çalışan sivillere PKK'lı teröristlerce uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.
Saldırıda bir işçi şehit oldu.
Güvenlik güçlerince bölgede teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 05:28 Kaynak: AA
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