Son Dakika Haberleri: PKK'lı teröristler kaçırdıkları iki çobanı öldürdü
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PKK'lı teröristler kaçırdıkları iki çobanı öldürdü

1 saat önce

Şırnak'ta PKK'lı teröristler kaçırdıkları iki çobanı öldürdü.

Şırnak, PKK, Güncel
Şırnak'ta PKK'lı teröristler kaçırdıkları iki çobanı öldürdü.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, saat 16.30 sıralarında Şırnak'ın Geçitboyu köyünün Herbuş Yaylası'nda hayvan otlatan Abdulhakim Demir ve Vali Çevik, PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldı.
Teröristlerce silahla katledilen iki çobanın cesedi bulundu.
Teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.
PKK'lı teröristler kaçırdıkları iki çobanı öldürdü
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 09:48 Kaynak: AA
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