PKK'lı teröristler odun toplayan köylülere saldırdı: 4 yaralı
40 dakika önce
Şırnak'ın Uludere ilçesinde odun toplamaya giden köylülere PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 4 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 03:20 Kaynak: AA
Şırnak'ın Uludere ilçesinde odun toplamaya giden köylülere PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ortasu köyü kırsalındaki Berkur Tepe Üs Bölgesi yakınlarına odun toplamaya giden köylülere teröristlerce saldırı düzenlendi.
Saldırıda yaralanan 4 kişi helikopterle sevk edildikleri Şırnak Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
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