Son Dakika Haberleri: PKK'lı teröristler odun toplayan köylülere saldırdı: 4 yaralı
Son Dakika Güncel PKK'lı teröristler odun toplayan köylülere saldırdı: 4 yaralı

PKK'lı teröristler odun toplayan köylülere saldırdı: 4 yaralı

40 dakika önce

Şırnak'ın Uludere ilçesinde odun toplamaya giden köylülere PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 4 kişi yaralandı.

PKK'lı teröristler odun toplayan köylülere saldırdı: 4 yaralı, System.String[]

Şırnak'ın Uludere ilçesinde odun toplamaya giden köylülere PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ortasu köyü kırsalındaki Berkur Tepe Üs Bölgesi yakınlarına odun toplamaya giden köylülere teröristlerce saldırı düzenlendi.

Saldırıda yaralanan 4 kişi helikopterle sevk edildikleri Şırnak Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Uludere, Şırnak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 03:20 Kaynak: AA
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