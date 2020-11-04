Irak'ın kuzeyindeki Duhok iline bağlı Amadiye bölgesinde terör örgütü PKK militanları, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçlerine saldırdı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Irak'ın Türkiye sınırına yakın Amediye ilçesine bağlı Çemanke kasabasında görev yapan Peşmerge güçlerine terör örgütü PKK tarafından saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası çıkan çatışmada 1 Peşmerge hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Bölgedeki yerel yetkililer, Çemanke kasabasına bağlı 40 köyün PKK yüzünden boşaltıldığını belirtti.
Eski IKBY Başkanı ve Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesut Barzani, terör örgütü PKK'nın bölgenin bazı yerlerini işgal ederek köylülerin inşaatlarını engellediğini ve halktan haraç aldığını açıklamış, örgütten bölgeyi terk etmesini istemişti. - ERBİL
- Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › PKK'lı teröristler Peşmerge gücüne saldırdı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika