PKK'lı teröristler sefalet içinde! Uzun süreli açlık sebebiyle bağırsakları delinmiş - Son Dakika
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PKK'lı teröristler sefalet içinde! Uzun süreli açlık sebebiyle bağırsakları delinmiş

PKK'lı teröristler sefalet içinde! Uzun süreli açlık sebebiyle bağırsakları delinmiş

09.06.2023 11:06

Mehmetçik'in son dönemdeki başarılı operasyonları terör örgütüne ağır darbeler indirirken, Milli Savunma Bakanlığı'nın geçtiğimiz günlerde servis ettiği mağaradan çıkarak teslim olan teröristlerin görüntüsü büyük ses getirmişti. Fotoğraflarda yaşadıkları sefalet gözler önüne serilen iki teröristten birinin yapılan sağlık muayenelerinde uzun süreli açlık sebebiyle bağırsaklarının delindiği tespit edildi.

Komandolar bölgede iğneyle kuyu kazar gibi teröristlerin bütün inlerine ve mağaralarına giriyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kararlı operasyonları sonucu kaçamayacaklarını anlayan teröristler de teslim oluyor.

TERÖRİSTLERİN SEFALET İÇİNDEKİ YAŞAMLARINI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Milli Savunma Bakanlığı, 4 Haziran'da sosyal medya hesaplarından Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teslim olan 2 teröristin daha görüntülerini paylaşmıştı. Mağaradan çıkarak teslim olan biri kadın olmak üzere iki teröristin görüntüsü, teröristlerin sefalet içindeki yaşamlarını gözler önüne serdi.

PKK'lı teröristler sefalet içinde! Uzun süreli açlık sebebiyle bağırsakları delinmiş

2 TERÖRİST PATLAYICILARLA BİRLİKTE ELE GEÇİRİLDİ

Teröristlerin girilemez dediği her yere giren Mehmetçik bu kez de Hale Dağındaki mağaraya yaptığı operasyonda çok miktarda el yapımı patlayıcı ve silahla birlikte iki teröristi ele geçirdi.

PKK'lı teröristler sefalet içinde! Uzun süreli açlık sebebiyle bağırsakları delinmiş

AÇLIKTAN BAĞIRSAKLARI DELİNMİŞ

Açlıktan yürümekte bile zorluk çeken teröristlerin bu görüntüsü, örgütün sözde üst yönetimi tarafından kaderlerine terkedildiklerini açıkça ortaya koyuyor. TRT Haber'de yer alan bilgilere göre güvenlik kaynakları, teslim olan iki teröristten birinin yapılan sağlık muayenelerinde uzun süreli açlık sebebiyle bağırsaklarının delindiğinin tespit edildiğini açıkladı.

PKK'lı teröristler sefalet içinde! Uzun süreli açlık sebebiyle bağırsakları delinmiş

TERÖR ELEBAŞI YER SOFRALARINDA KEYİF SÜRÜYOR

Dağlardaki teröristlerin yaşadığı sefaleti gözler önüne seren onlarca görüntüye rağmen kaynaklara yansıyan diğer fotoğraflarda PKK/KCK'nın sözde Yürütme Konseyi Eşbaşkanı olan "Cuma" kod adlı terörist Cemil Bayık'ın sıcak yemekler ile donatılmış yer sofrasında arkadaşlarıyla birlikte ziyafet çekmeye devam ettiği açıkça görülüyor.

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TSK, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel PKK'lı teröristler sefalet içinde! Uzun süreli açlık sebebiyle bağırsakları delinmiş - Son Dakika


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SON DAKİKA: PKK'lı teröristler sefalet içinde! Uzun süreli açlık sebebiyle bağırsakları delinmiş - Son Dakika
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