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PKK'lı teröristler sivilleri hedef almaya devam ediyor
6 saat önce
MSB: "Fırat Kalkanı Harekat bölgesindeki huzur ortamını kasteden PKK/YPG'li teröristler masum sivilleri hedef almaya devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 05:40 Kaynak: İHA
MSB: "Fırat Kalkanı Harekat bölgesindeki huzur ortamını kasteden PKK/ YPG'li teröristler masum sivilleri hedef almaya devam ediyor. El Bab'da bombalı araç patlatarak 2 sivili yaralayan teröristler, aynı bölgedeki Abe köyünde tarlada çalışan 2 masum sivili de TOW füzesiyle yaraladı."
(İHA)
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