PKK'lı teröristler tarafından katledilen çocuklar anıldı - Son Dakika

Batman'ın Sason ilçesinde 25 yıl önce terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu katledilen kardeş 2 çocuk anıldı.

Sason'da 25 yıl önce yol güvenliğini sağlayan güvenlik korucularına yemek götürdükleri sırada PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit edilen Hüsna Çelik (9) ve kardeşi Sabriye Çelik (11) Gürgenli köyündeki mezarları başında anıldı.

Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, terör saldırısında 2 kardeşini yitirdiğini anımsattı.

Kardeşlerini şehadet yıl dönümünde andıklarını bildiren Çelik, 30 yıldır terörle mücadele ettiklerini söyledi.

Terörle mücadelenin devam edeceğini kaydeden Çelik, şöyle konuştu:

"Buradan terör örgütünü destekleyenlere sesleniyorum. Sizin hiç mi vicdanınız yok, nasıl oluyor henüz hiçbir şeyden haberi olmayan küçük masumlara kıyılıyor. Bunu yapan insan bile olamaz. Masuma, askere, polise, vatandaşa, çocuğa, sebepsiz yere insanlara silah doğrultan PKK terör örgütünü kınıyor ve lanetliyorum. Sonlarının çok yakın olduğuna inancımız tamdır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."