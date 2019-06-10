PKK'lı teröristler yol yapan işçilere saldırdı
2 saat önce
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'nın yol yapım çalışması yürüten işçilere yönelik saldırısında 2 işçi hayatını kaybetti.
Hakkari
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 10:14 Kaynak: AA
'nin Yüksekova
ilçesinde terör örgütü PKK
'nın yol yapım çalışması yürüten işçilere yönelik saldırısında 2 işçi hayatını kaybetti.
Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin Onbaşılar köyü Ağaçlı
mezrasında yapımı devam eden yol inşaatında çalışan işçilere yönelik PKK'lı teröristlerce saldırı düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, saldırıda 2 işçinin şehit olduğu bildirildi.
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