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PKK'lı teröristler yol yapan işçilere saldırdı

2 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'nın yol yapım çalışması yürüten işçilere yönelik saldırısında 2 işçi hayatını kaybetti.

PKK'lı teröristler yol yapan işçilere saldırdı, System.String[]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'nın yol yapım çalışması yürüten işçilere yönelik saldırısında 2 işçi hayatını kaybetti.
Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin Onbaşılar köyü Ağaçlı mezrasında yapımı devam eden yol inşaatında çalışan işçilere yönelik PKK'lı teröristlerce saldırı düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, saldırıda 2 işçinin şehit olduğu bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 10:14 Kaynak: AA
Hakkari, PKK, İşçi, Güncel
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