Son Dakika Haberleri: PKK'lı teröristlerce katledilen Süryani için kilisede tören
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PKK'lı teröristlerce katledilen Süryani için kilisede tören

1 saat önce

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, PKK'lı teröristlerce araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden Süryani Yusuf Kurt'un cenazesi, kilisede düzenlenen törenle defnedildi.

PKK'lı teröristlerce katledilen Süryani için kilisede tören, System.String[]

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, PKK'lı teröristlerce araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden Süryani Yusuf Kurt'un cenazesi, kilisede düzenlenen törenle defnedildi.

Nusaybin'in kırsal Dağiçi Mahallesi'nde, 22 Eylül'de, daha önce arazinin takibi amacıyla bölgeye yerleştirilen fotokapan cihazıyla ilgilendiği sırada, teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşamını yitiren Kurt için, Midyat ilçesindeki Mor Abraham Kilisesi'nde tören yapıldı.

Törene, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Midyat Kaymakamı Tekin Dündar, Midyat Belediye Başkan Vekili Metin Kutlu, Mor Gabriel Manastırı Metropoliti Samuel Aktaş, farklı şehirlerden ve yurt dışından gelen Süryaniler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kurt'un Türk bayrağına sarılı cenazesi kiliseye getirildi.

Törende, Metropolit Aktaş tarafından yapılan dua ve ayinlerin ardından birlik ve beraberlik mesaj verildi.

Kurt'un, polislerin omuzlarında kilisenin bahçesindeki Süryani mezarlığına taşınan cenazesi, burada toprağa verildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinin kırsal Dağiçi Mahallesi'nde 22 Eylül'de Yusuf Kurt, daha önce arazinin takibi amacıyla bölgeye yerleştirilen fotokapan cihazıyla ilgilendiği sırada teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etmiş, ağır yaralanan Kurt, kaldırıldığı Midyat Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Nusaybin, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 05:24 Kaynak: AA
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