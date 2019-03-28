Son Dakika Haberleri: PKK'lı Teröristlerce Kullanılan 17 Sığınak İmha Edildi - Diyarbakır

PKK'lı Teröristlerce Kullanılan 17 Sığınak İmha Edildi - Diyarbakır

41 dakika önce

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 17 kış sığınağı kullanılamaz hale getirildi.

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 17 kış sığınağı kullanılamaz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Silvan, Hazro, Lice ve Kulp ilçeleri kırsalında 25 Mart'ta jandarma özel harekat, jandarma komando ve polis özel harekat timleri ile güvenlik korucularının katılımıyla başlatılan "Bayrak-121 Şehit Jandarma Murat Ataş-02 Müşterek Operasyonu" dün başarıyla tamamlandı.

Operasyonda, Silvan'ın Dağcılar köyü Kayabağı mezrası kırsalında toprağa gömülü, 15 metre çoklu bakır kabloyla 4'lü pil bloğuna irtibatlı, 20 litrelik yağ tenekesi içerisine 25 kilogram amonyum nitrat ve şeker karışımıyla hazırlanan uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı düzeneği imha edildi.

PKK'lı teröristlerce kullanıldığı tespit edilen 17 kış sığınak kullanılamaz hale getirildi.

Sığınaklar ve arazide 7,65 milimetre çapında tabanca, pompalı av tüfeği, 16 tabanca fişeği, 90 av tüfeği fişeği, 2 tabanca şarjörü, büyük tüp, küçük tüp, 1 metre tüp hortumu, hücum yeleği, uçaksavar mühimmat kutusu, 6 küçük pil, 4 puşi, erkek iç çamaşırı ve gıda malzemeleri ele geçirildi.

Narko-terörizmle mücadele kapsamında Lice'nin Kerpiçören köyünde kullanılmayan harabe evde 7 paket içerisinde toplam 10 kilogram toz esrar bulundu.

Operasyon bölgesindeki adli aramada bin 123 kişinin sorgusu yapıldı, 282 araç kontrol edildi. 12 kişi Askerlik Kanunu gereğince tebligat yapılarak serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:20 Kaynak: AA

Diyarbakır, PKK, Güncel
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