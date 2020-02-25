PKK'lı teröristlerce kullanılan sığınak imha edildi - Son Dakika

Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki operasyonda, terör örgütü PKK mensuplarınca kullanılan sığınak imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Lice kırsalında düzenlenen, "Kapan-6 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Adnan Uluışık-69" operasyonu başarıyla tamamlandı.

Operasyonda, PKK'lı teröristlerce kış üslenmesi amacıyla kullanılan, toprak altında kalas kullanılarak yapılan 3 metre derinliğinde, 40 metrekare büyüklüğünde, tek girişi, 2 odası ve 2 havalandırma borusu bulunan sığınak tespit edildi.

Kullanılamaz hale getirilen sığınakta, fotokapan, elektronik devre, 2 radyo, akımölçer cihazı, 11 pil bloğu, 8 pil, biri sanayi tipi olmak üzere 5 tüp, 200 kilogram gıda malzemesi ile çok sayıda giysi, tıbbi malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Narko-terörizmle mücadele kapsamında, arazide, çalılar ve kayalıklar arasına jelikan bidonlara gizlenmiş 107 kilogram esrar ele geçirildi.