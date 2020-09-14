Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerce dört yıl önce evinin önünde katledilen 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde kentten AK Parti 1'inci sıra milletvekili adayı Ahmet Budak, mezarı başında anıldı.

Beşevler Mahallesi'ndeki Asri Mezarlığında düzenlenen anma programında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

"Terör örgütünü lanetliyorum"

Budak'ın eşi Münire Budak, AA muhabirine, eşinin 4 yıl önce terör örgütünce şehit edildiğini anlattı.

Eşinin acısını her zaman yaşadıklarını belirten Budak, şöyle konuştu:

"Onu asla unutmayacağız. Allah Cumhurbaşkanı'mız başta olmak üzere bütün devlet büyüklerimizden razı olsun. Failleri yakalandı ve cezalandılar. Allah razı olsun. Her zaman yanımızda oldular. Bizi hiç yalnız bırakmadılar. Terör örgütünü lanetliyorum. Allah hepsinin belasını versin. Eşim terör örgütüne boyun eğmediği ve onlara göre gitmediği için şehit edildi. Biz de her zaman onun yolundan gitmeye devam edeceğiz."

"Bunların zaten dini, imanları yok"

Budak'ın ağabeyi Mehmet Budak da kardeşinin kabri başında Kur'an-ı Kerim okuyarak onu yad ettiklerini dile getirdi.

"Ruhu şad, mekanı cennet olsun inşallah. Bunu yapan PKK'lı teröristleri ve yandaşlarını şiddetle kınıyor ve lanetliyorum." diyen Budak, şunları kaydetti:

"Bunların zaten dini, imanları yok. Başkalarının piyonluğunu yapıyorlar. İnşallah bu terör örgütü tarihe karışıp yok olacak. Şu an ülkemizde yürütülen başarılı operasyonlar sonucu sesleri bile çıkmıyor. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'mız, İçişleri Bakanı'mız ve diğer devlet büyüklerimize bizleri yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ederim."

Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Budak'ın 4 yıl önce bayram günü herkesin sofrada olduğu bir anda, çocuğunun gözü önünde hainler tarafından şehit edildiğini anımsattı.

Budak'ın tek gayesinin halkı için fedakarlık göstermek olduğunu belirten Saklı, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Ahmet'i korkakça vuranlar, birlik ve beraberliğimizi ölümlerle bozacağını zannedenler unutmasınlar ki bir Ahmet gider, bin Ahmet gelir. Toprağa düşen her bir şehidin yüzlerce yıllık birlikteliğimizi daha da güçlü kıldığı aşikardır. Biliyoruz ki hedef olan naçiz bedenin değil, yüksek ahlakın, erdemlerin ve değerlerindi."

Anma etkinliğine 15 Temmuz Milli İrade Ocakları İl Başkanı Davut Cevizci Budak da katıldı.