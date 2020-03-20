PKK'lı teröristlerce tuzaklanan EYP düzeneği imha edildi - Son Dakika

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PKK'lı teröristlerce tuzaklanan EYP düzeneği imha edildi
6 saat önce
Siirt'in Eruh ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği güvenlik güçlerince imha edildi.
Siirt'in Eruh ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği güvenlik güçlerince imha edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Gedikaşar köyü Huri Tepesi mevkisinde arama faaliyeti yürütüldü.
Güvenlik güçlerince, terör örgütü mensuplarınca tuzaklanmış el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edildi.
Patlayıcı düzeneği, Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından kontrollü imha edildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 12:44 Kaynak: AA
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