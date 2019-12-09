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PKK'lı teröristlerce tuzaklanan patlayıcı imha edildi
7 saat önce
Siirt'te PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı güvenlik güçlerince imha edildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:29 Kaynak: AA
Siirt'te PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı güvenlik güçlerince imha edildi.
Alınan bilgiye göre, Ekmekçiler köyünde yol yapım çalışması sırasında vatandaşlarca toprağa gömülü el yapımı patlayıcı bulundu.
Durumun bildirilmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye gelerek inceleme yaptı.
Çevrede alınan güvenlik önleminin ardından el yapımı patlayıcı, İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından kontrollü şekilde imha edildi.
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