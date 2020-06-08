PKK'lı teröristlerce yol çalışması yapan firmanın sivil servis aracına yönelik saldırısında 2 işçi...
Hastane önünden görüntü Van'ın Çatak ilçesinde PKK'lı teröristlerce yol çalışması yapan firmanın sivil servis aracına yönelik saldırısında 2 işçi şehit oldu, 8 işçi yaralandı.
Hastane önünden görüntü Van'ın Çatak ilçesinde PKK'lı teröristlerce yol çalışması yapan firmanın sivil servis aracına yönelik saldırısında 2 işçi şehit oldu, 8 işçi yaralandı
Haber Yayın Tarihi: 08.06.2020 09:47 Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › PKK'lı teröristlerce yol çalışması yapan firmanın sivil servis aracına yönelik saldırısında 2 işçi... - Son Dakika
Son Dakika Şeyma'nın aldığı nafakayı paylaşan banka çalışanı sebebini açıkladı Nusret'le birlikte başarıdan başarıya koşan kardeşi Özgür Gökçe, suskunluğunu bozdu Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı Nisa'dan duygusal kararlar alan Cemal Can'a sert sözler: Sözlerinin ve karakterinin arkasında dur Aynı maskeyi defalarca kullanan oyuncu Esra Akkaya, enfeksiyon kaptı Diva'yı hiç böyle görmediniz! İşte leopar desenli mayosuyla verdiği poz "Hayalet Sevgilim" şarkısıyla tanınan şarkıcı İrem, bir anda kazandığı popülerliğini nasıl kaybettiğini anlattı Koronavirüs nedeniyle dizi ve filmlerdeki öpüşme sahnelerinde oyuncu yerine efekt kullanılacak Bodrum'da tatil yapan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz çifti, aşka geldi Tamer Karadağlı, 3 ay sonra Ankara'da yaşayan kızına kavuştu Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından Cem Yılmaz'la olan fotoğrafını paylaştı Cesur bikinisiyle poz veren Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, kendisini eleştirenlere sert çıktı: Bana duyar kasmayın Kemal Sunal'ın 20. ölüm yıl dönümü için hatıra para basıldı Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı, karnı burnunda poz verdi Başrollerinde Özge Gürel ve Can Yaman'ın olduğu Bay Yanlış'ın ilk fragmanı yayınlandı