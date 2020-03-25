PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı imha edildi - Son Dakika

Bitlis'te PKK'lı teröristlerce köy yoluna tuzaklanan 30 kilogramlık el yapımı patlayıcı imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar sonucu, il merkezi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisinin alındığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bunun üzerine bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla, 8 Mart'ta başlatılan 'Şehit Güvenlik Korucu Sedat Aktaş 2020-03 Operasyonu' kapsamında dün, köy yolunda toprağa gömülü teneke içerisinde kablo komutalı ve amonyum nitratla güçlendirilmiş 30 kilogram ağırlığında el yapımı patlayıcı ele geçirilmiştir. Patlayıcı, incelemelerin ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla yerinde imha edilmiştir."

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının desteğiyle terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.