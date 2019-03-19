Son Dakika Haberleri: PKK'lı Teröristlere Ait Bot Ele Geçirildi

PKK'lı Teröristlere Ait Bot Ele Geçirildi

1 saat önce

ELAZIĞ'da güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK mensuplarının eleman ve erzak taşımak amacıyla kullandıkları bot ele geçirildi.

PKK'lı Teröristlere Ait Bot Ele Geçirildi, System.String[]
ELAZIĞ'da güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK mensuplarının eleman ve erzak taşımak amacıyla kullandıkları bot ele geçirildi. 

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar kapsamında, Karakoçan ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonun düzenlendiği bölgede arama yapan güvenlik güçleri, toprağa gömülü halde PKK'lı teröristlerin eleman ve erzak taşımak amacıyla kullandıkları bot, can yeleği, bot motoru ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. 

- Elazığ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 07:53 Kaynak: DHA

Elazığ, PKK, Güncel
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