PKK'lı Teröristlere Ait Mühimmat Ele Geçirildi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Faraşin bölgesinde PKK'lı teröristlere ait bir sığınakta mühimmat ele geçirildi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Faraşin bölgesinde PKK'lı teröristlere ait bir sığınakta mühimmat ele geçirildi.



Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komando Alay Komutanlığınca terör örgütü PKK'ya yönelik Faraşin bölgesi Doğanyol köyü kırsalında, "Şehit Jandarma Yarbay Songül Yakut 1 Operasyonu" düzenlendi.



PKK'lı teröristlerin kış üstlenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda güvenlik güçleri, kar kalınlığının bir metreyi aştığı, 2 bin 600 rakımlı bölgedeki arazide arama yaptı.



Teröristlere ait tespit edilen sığınakta 8 bidonda 22 bin 100 biksi mühimmatı bulundu.



Güvenlik güçlerince ele geçirilen mühimmat imha edildi, sığınak da kullanılamaz hale getirildi.

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