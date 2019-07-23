PKK'lı teröristlere ait patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi
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Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.
Siirt Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 05:53 Kaynak: AA
'in Pervari
ilçesi kırsalında terör örgütü PKK
'ya yönelik operasyonda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Pervari ilçesindeki Herekol Dağı'nın Cemikari bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon yapıldı.
Emniyet Müdürlüğünün de desteğiyle yürütülen operasyonda teröristlere ait 14 mayın, 18 roketatar mühimmatı bulundu.
Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alındı, diğerleri olay yerinde imha edildi.
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