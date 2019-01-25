PKK'lı Teröristlere Ait Silah ve Mühimmat Bulundu

Diyarbakır'ın Silvan ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 uzun namlulu silah, 4 şarjör ve 35 fişek ele geçirildiği bildirildi.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 uzun namlulu silah, 4 şarjör ve 35 fişek ele geçirildiği bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, teröristlerin Taşpınar köyü Önce Vatan Tepesi mevkisinde silah sakladığı istihbaratı üzerine operasyon düzenlendiği belirtildi.



Bölgede yapılan aramada 3 uzun namlulu silah, 4 şarjör ve 35 fişek bulunduğu bilgisine yer verilen açıklamada, delil niteliği taşıyan silah, mühimmat ve malzemelerin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla muhafaza altına alındığı kaydedildi.



Açıklamada, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan azim ve kararlılıkla devam edildiği vurgulandı.

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