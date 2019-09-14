Son Dakika Haberleri: Pkk'lı teröristleri evlerinde barındıran 3 kişi yakalandı
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Pkk'lı teröristleri evlerinde barındıran 3 kişi yakalandı

1 saat önce

DİYARBAKIR'ın Dicle ilçesinde etkisiz hale getirilen PKK'lı 2 teröristi evlerinde barındırarak, erzak yardımında bulunan 3 şüpheli yakalandı.

Pkk'lı teröristleri evlerinde barındıran 3 kişi yakalandı, System.String[]

DİYARBAKIR'ın Dicle ilçesinde etkisiz hale getirilen PKK'lı 2 teröristi evlerinde barındırarak, erzak yardımında bulunan 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken 1'i  adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'lılara yardım ve yataklık edenlerin tespitine yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda yapılan istihbari çalışmalarda, 10 Eylül günü Dicle ilçesine bağlı kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde etkisiz hale getirilen 2 bölücü terör örgütü mensubuna yardım ve yataklık yaptıkları, evlerinde barındırarak, erzak temin ettikleri tespit edilen S.A., Y.K. ve H.O. yakalandı.

Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A.ve H.O. tutuklanırken, Y.K. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Dicle, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 11:59 Kaynak: DHA
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