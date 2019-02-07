Son Dakika Haberleri: PKK'lı Teröristlerin Çaldığı Lüks Otomobil, Toprağa Gömülü Bulundu

PKK'lı Teröristlerin Çaldığı Lüks Otomobil, Toprağa Gömülü Bulundu

1 saat önce

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda, toprağa gömülü lüks otomobil bulundu.

PKK'lı Teröristlerin Çaldığı Lüks Otomobil, Toprağa Gömülü Bulundu, System.String[]
DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda, toprağa gömülü lüks otomobil bulundu. Otomobilin 2012 yılında İstanbul Silivri'de PKK'lı teröristler tarafından çalındığı belirtildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca Lice ve Hani ilçelerinin dağlık ve kırsal alanında, jandarma özel harekat, jandarma komando ve polis özel harekat timleri ile güvenlik korucularının katılımıyla 'Bayrak-113 Şehit Jandarma Uzman Çavuş. Engin Şahin-02' adı verilen müşterek operasyon düzenlendi. Operasyonda PKK'lı teröristlerce kış üslenmesi amacıyla kullandıkları 2 sığınak bulundu. Sığınaklarda yapılan aramada, jelikan bidon içerisinde 5 askeri sırt çantası, soğuk iklim parkası, soğuk iklim pantolonu, 4 gaz maskesi, 5 gaz maskesi filtresi, balistik yelek, 3 büyük tüp ve çok sayıda yaşam ve örgütsel doküman ele geçirildi. Sığınaklar, kullanılmaz hale getirildi.

ÇALINTI OTOMOBİL, TOPRAĞA GÖMÜLÜ BULUNDU

Lice ilçesine bağlı Şenlik köyü ile Kurtşeyh köyü arasında yol kenarına yaklaşık 40 metre mesafede, içinde su birikintisi bulunan çukurda da iş makinesiyle arama yapıldı. Yapılan kazıda, toprak altında lüks otomobil bulundu. Otomobilin 2012 yılında İstanbul Silivri'de PKK'lı teröristler tarafından çalındığı belirtildi. Yapılan incelemenin ardından otomobil yediemin otoparkına götürüldü.

Güvenlik güçleri, operasyon bölgesinde 15 konutta da arama yaptı. Aramalarda, 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan aranan Suriye uyruklu O.C. gözaltına alındı. - Diyarbakır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:03 Kaynak: DHA

Lice, PKK, Güncel
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