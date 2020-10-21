PKK'lı teröristlerin Derince köyünde katlettiği 22 kişi törenle anıldı - Son Dakika

PKK'lı teröristlerin Derince köyünde katlettiği 22 kişi törenle anıldı

21.10.2020 17:09
PKK'lı teröristlerin Derince köyünde katlettiği 22 kişi törenle anıldı, System.String[]

Siirt'in Baykan ilçesinin Derince köyünde, 21 Ekim 1993'te PKK'lı teröristlerce katledilen 13'ü çocuk 22 kişi törenle anıldı.

Siirt'in Baykan ilçesinin Derince köyünde, 21 Ekim 1993'te PKK'lı teröristlerce katledilen 13'ü çocuk 22 kişi törenle anıldı.

Derince köyündeki şehitlikte düzenlenen törene, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, Baykan Kaymakamı Mehmet Tunç, kurum müdürleri, muhtarlar, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Hacıbektaşoğlu, terör örgütü PKK'nın "bebek katili" olarak tescil edildiği Baykan ilçesindeki Derince köyünde katledilen, aralarında 9 aylık bir bebeğin de bulunduğu 22 vatandaşı rahmetle andıklarını söyledi.

Katliamın tarihe kara bir leke olarak geçtiğini dile getiren Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:

"Terör örgütleri, bu bereketli ve kutlu topraklarda yaşayan insanımızın huzurunu bozmak, devletimizi zayıflatmak ve milletimizi bölmek için yıllarca saldırılarda bulundu. Güçlü ve vatansever milletimiz sayesinde, hamdolsun, eli kanlı terör örgütleri bugüne kadar amaçlarına ulaşamadı, bundan sonra da asla ulaşamayacak. Devletimiz her geçen gün milletiyle daha da güçleniyor. Bir olacağız, diri olacağız, hep birlikte kardeş olacağız. Alçak terör örgütlerine gerekli cevabı hep birlikte vermeye devam edeceğiz."

Baykan Kaymakamı Mehmet Tunç da Derince köyünde terör örgütü PKK'nın insanlık dışı bir katliam gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Törenin ardından Hacıbektaşoğlu ve beraberindekiler şehitliği ziyaret edip, dua etti, katliamda yakınlarını kaybedenlere başsağlığı ve sabır diledi.

Derince, Baykan, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel PKK'lı teröristlerin Derince köyünde katlettiği 22 kişi törenle anıldı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Ünlü YouTuber canlı yayında bir kadını darbetti! Sosyal medya ayağa kalktı Azerbaycan'dan vatandaşlarını cepheye çağıran Paşinyan'a sert tepki: Çözüm taraftarı olmadığını bir kez daha ortaya koydu Akşener'den Özdağ'ın açıklamalarına ilişkin yorum: Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler F.Bahçeli Samatta'nın "Bana Türkçe bir isim verin" paylaşımı büyük ilgi gördü Koronavirüse yakalanan Ronaldo tarzını değiştirdi, uzayan saçlarını kazıdı Son Dakika! Paşinyan'dan gerilimi tırmandıran sözler: Rusya'dan ümidi kestim, kendimizi savunacağız Turkcell'in Türkiye Varlık Fonu'na devri resmen onaylandı Kızarmış tavuğun içinden çıkan parça, genç kızı hastanelik etti
Almanya Sağlık Bakanı Spahn'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Almanya Sağlık Bakanı Spahn'ın koronavirüs testi pozitif çıktı         
18:15
Everton, Beşiktaş'a Cenk Tosun'u önerdi Everton, Beşiktaş'a Cenk Tosun'u önerdi         
18:01
Ermenistan, Türkiye'den ürün alımını yasakladı Ermenistan, Türkiye'den ürün alımını yasakladı         
17:41
Korkutan görüntüler! Koronavirüsten ölenler hastane koridoruna dizildi Korkutan görüntüler! Koronavirüsten ölenler hastane koridoruna dizildi         
17:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam! İşte önümüzdeki yıl alacağı ücret Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam! İşte önümüzdeki yıl alacağı ücret         
16:31
Mahkeme fotoğraftaki 'Buket' detayını delil saydı, tacizci komşu 10 yıl hapis yatacak Mahkeme fotoğraftaki 'Buket' detayını delil saydı, tacizci komşu 10 yıl hapis yatacak         
16:18
Camide takla görüntüleri ile yürekleri ısıtan baba ve oğul konuştu: O an içimden geldi Camide takla görüntüleri ile yürekleri ısıtan baba ve oğul konuştu: O an içimden geldi         
15:50
Paşinyan Paşinyan "Herkes silahına sarılmalı" derken Azerbaycan ordusu, Karabağ cephesinde çok sayıda tank ele geçirdi         
15:31
Şarkıcı Ebru Polat, evine gelen elektrik ve doğal gaz faturasına veryansın etti Şarkıcı Ebru Polat, evine gelen elektrik ve doğal gaz faturasına veryansın etti         
15:19
Reuters'a konuşan yetkiliden bomba iddia: Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması gelebilir Reuters'a konuşan yetkiliden bomba iddia: Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması gelebilir         
15:08
15 yaş küçük sevgilisiyle yatakta oğluna yakalanan anne, evlat katili oldu 15 yaş küçük sevgilisiyle yatakta oğluna yakalanan anne, evlat katili oldu         
14:32
4 el ateş ettiği ablasını öldürüp soğukkanlılıkla anlattı: Namusumuza leke getirdi 4 el ateş ettiği ablasını öldürüp soğukkanlılıkla anlattı: Namusumuza leke getirdi         
14:17
Amerikan giyim şirketi GAP, Avrupa'daki mağazalarını kapatıyor Amerikan giyim şirketi GAP, Avrupa'daki mağazalarını kapatıyor         
13:49
Dağlık Karabağ'da 112 ton altını kaptırmak istemeyen Rus şirket bölgeye silah ve asker yığıyor Dağlık Karabağ'da 112 ton altını kaptırmak istemeyen Rus şirket bölgeye silah ve asker yığıyor         
13:43
Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin'den sonra küçük oğlu Orfeo Çetin de alkollü araç kullanırken yakalandı Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin'den sonra küçük oğlu Orfeo Çetin de alkollü araç kullanırken yakalandı         
12:51
Tapuda yapılan hatayı fırsata çevirdi, kendine ait olmayan araziyi sattı Tapuda yapılan hatayı fırsata çevirdi, kendine ait olmayan araziyi sattı         
11:40
Gelin ve damadı düğünde dolandırdı! Sahte çeyreği taktı, gerçeğini çaldı Gelin ve damadı düğünde dolandırdı! Sahte çeyreği taktı, gerçeğini çaldı         
10:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2020 18:25:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: PKK'lı teröristlerin Derince köyünde katlettiği 22 kişi törenle anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei