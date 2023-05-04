PKK'lı teröristlerin eğitiminden sorumlu elebaşı, Irak'ta etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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PKK'lı teröristlerin eğitiminden sorumlu elebaşı, Irak'ta etkisiz hale getirildi

04.05.2023 10:11

Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde eğitim sorumlusu Ahmet Gümüş'ü, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT, PKK/KCK Halk Savunma Merkezi (HSM) eğitim sorumlusu Cudi Engizek kod adlı Ahmet GümüşIrak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

KARAYILAN'A KORUMALIK YAPTI

Bir dönem örgüt liderlerinden Murat Karayılan'ın da korumalığını yapan Cudi Gümüş, geçmiş yıllarda Türkiye'de güvenlik güçlerimize ait bir çok karakola yönelik eylemlere iştirak etmesi, örgüt mensuplarına uzman suikast eğitimleri vermesi, örgüt adına silah sistemleri geliştirme çalışmaları içerisinde yer alması nedeniyle MİT tarafından hedef listesine dahil edildi.

FİZİKİ TAKİBE ALINDI

Suriye'den, güvenlik güçlerimize ve sınır illerimize yönelik gerçekleştirilen eylem/tacizlerde yer alan örgüt mensuplarının yetiştirilmesi amacıyla PKK/KCK tarafından Suriye'de açılan eğitim kamplarının genel sorumlusu olarak belirlenen örgüt mensubunun, 2022 yılında, Irak'ta Apollo Akademiler Komutanlığı yönetiminde sorumlu olarak bulunduğunun öğrenilmesi üzerine alanda bulunan saha ajanları alarme edildi. Gümüş, uzun süren takip faaliyeti sonrasında MİT tarafından Irak'ın kuzeyindeki Gara'da etkisiz hale getirildi.

ÇOK SAYIDA EYLEMDE PARMAĞI VAR

Gümüş, 1999 yılında PKK/KCK'ya katılması sonrasında Türk güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilen çok sayıda eylemin planlayıcısı ve uygulayıcısı oldu. 1999-2007 yılları arasında Gabar, Besta, Herkol, Cudi ve Kato dağı bölgelerinde faaliyet yürüttü.

2008 yılında Suriye'ye geçiş yaparak, örgüt mensuplarına eğitimlerin verildiği suikast okullarının genel sorumlusu oldu. 2016 yılında Irak alanına geçen ve örgüt liderlerinden Murat Karayılan'ın korumalığını yapan Gümüş, 2022 yılı itibarıyla Irak'ta Apollo Akademiler Komutanlığı yönetiminde sorumlu olarak yer aldı.

PKK/Özel Güç bünyesinde faaliyet gösterdiği dönemde HSM eğitim sorumlusu olarak, örgüt mensuplarına silahlı eğitimlerin verildiği Mahir Akademileri'nin yöneticiliğini de yapan Gümüş, PKK/KCK'nın içerisinde profesyonel anlamda Yunanistan'da suikast eğitimi alan en iyi suikastçiler arasında sayılıyordu.

YORUMLAR (2)
  • Abdullah Bayraktar: DARISI DİĞER KANSIZLARIN BAŞINA ;) Cevap Yaz 48 0 Yayından Kaldır
  • Erdinç Uzuner: Kim memleketin huzuru ve güvenliği için canını hiçe sayıyorsa ellerinden öperim,Rabbim korusun hepsini inşAllah. Cevap Yaz 39 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika! Terör örgütü PKK'nın sözde eğitim sorumlusu Irak'ta etkisiz hale getirildi Son Dakika! Terör örgütü PKK'nın sözde eğitim sorumlusu Irak'ta etkisiz hale getirildi

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Son Dakika Güncel PKK'lı teröristlerin eğitiminden sorumlu elebaşı, Irak'ta etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: PKK'lı teröristlerin eğitiminden sorumlu elebaşı, Irak'ta etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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