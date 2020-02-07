Pkk'lı teröristlerin iha'lardan gizlenmek için kullandıkları 364 termal şemsiye ele geçirildi. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pkk'lı teröristlerin iha'lardan gizlenmek için kullandıkları 364 termal şemsiye ele geçirildi. - Son Dakika

Pkk'lı teröristlerin iha'lardan gizlenmek için kullandıkları 364 termal şemsiye ele geçirildi.

6 saat önce

PKK'lı teröristlerin İHA'lardan gizlenmek için kullandıkları 364 termal şemsiye ele geçirildi.

DİYARBAKIR- PKK'lı teröristlerin İHA'lardan gizlenmek için kullandıkları 364 termal şemsiye ele geçirildi

Pkk'lı teröristlerin iha'lardan gizlenmek için kullandıkları 364 termal şemsiye ele geçirildi.

Şemsi Tebrizi, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:28 Kaynak: DHA
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