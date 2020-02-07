Pkk'lı teröristlerin iha'lardan gizlenmek için kullandıkları 364 termal şemsiye ele geçirildi. - Son Dakika

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Pkk'lı teröristlerin iha'lardan gizlenmek için kullandıkları 364 termal şemsiye ele geçirildi.
6 saat önce
PKK'lı teröristlerin İHA'lardan gizlenmek için kullandıkları 364 termal şemsiye ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:28 Kaynak: DHA
DİYARBAKIR- PKK'lı teröristlerin İHA'lardan gizlenmek için kullandıkları 364 termal şemsiye ele geçirildi
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