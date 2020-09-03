PKK'lı teröristlerin kaçırdığı işitme engelli kızlarının yolunu 7 yıldır gözlüyorlar - Son Dakika

PKK'lı teröristlerin kaçırdığı işitme engelli kızlarının yolunu 7 yıldır gözlüyorlar

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerce 7 yıl önce dağa kaçırılan işitme engelli Zübeyde Koç'un ailesi, yolunu dört gözle bekledikleri kızlarına teslim olması çağrısında bulundu.

PKK'lı teröristlerin kaçırdığı işitme engelli kızlarının yolunu 7 yıldır gözlüyorlar, System.String[]

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerce 7 yıl önce dağa kaçırılan işitme engelli Zübeyde Koç'un ailesi, yolunu dört gözle bekledikleri kızlarına teslim olması çağrısında bulundu.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemine destek veren Esmer Koç'un 7 çocuğundan biri olan Zübeyde Koç, 15 yaşındayken dağa kaçırıldı.

O günden bu yana evladını evine döndürmek için her yolu deneyen Koç, çabalarından bir sonuç alamayınca geçen yıl aralık ayında Diyarbakır'a giderek "evlat nöbeti"ne katıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Şemdinli'ye dönen Koç, kızının fotoğraf ve kıyafetlerini öperek teselli buluyor.

Esmer Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının hasta ve engelli olduğunu, tedavisi sürerken dağa kaçırıldığını söyledi.

Şikayeti üzerine evladının kaçırılmasına neden olanların tutuklandığını belirten Koç, "Devlet büyüklerimizden bir isteğim var. Kızımı kaçıranların en ağır cezaya çarptırılmasını istiyorum. Milletin çocuklarını kandırarak dağa götürüyorlar. Günahsız çocukların ne işi var dağda, kimin için dağa kaçırıyorlar? Benim kızımın yeri dağ değil, benim yanımdır." diye konuştu.

"Birbirinizin elini tutun, devlette teslim olun"

Tüm çabalarına rağmen evladına ulaşamadığını anlatan Koç, şunları söyledi:

"Kızımın o zalimlerin elinde ne işi var? O günahsız çocuklar dağda ölüyor. Demek ki PKK, HDP, fakir fukaranın çocuklarının ölmesini istiyor. Niye kendi çocuklarını dağa götürmüyorlar? Onların çocukları güzel okullarda okuyor, bizim çocuklarımız dağda ölüyor. Allah kabul eder mi? Dağdaki bütün gençlere sesleniyorum; birbirinizin elini tutun, devlete teslim olun. Sizin yeriniz dağ değil, annenizin, babanızın yanıdır. Onlar sizi ölmeniz için oraya götürmüş. Her yerde askerimiz, polisimiz, devletimiz var. Devletimiz adaletlidir, iyidir. Biz devletimizden, askerimizden, polisimizden razıyız."

Çocuğu dağda olan tüm annelerden Diyarbakır annelerinin eylemine destek vermelerini isteyen Koç, "Benim kızımı dağa kaçırdılar ama 6 çocuğum daha var. Onları devletimize ve bu bayrağa kurban edeceğim ama kızımı PKK'ya bırakmayacağım. Sonuna kadar mücadele edeceğim. Allah kızımı götürenleri ateşe atsın." dedi.

"Vicdanları olsaydı engelli kızı zapt etmezlerdi"

Baba Reşit Koç da kızının dağa kaçırılmasından HDP'nin sorumlu olduğunu belirterek, "7 yıldır rahat uyuyamıyoruz, yemek yiyemiyoruz. Eğer onların vicdanı olsaydı, insan olsalardı engelli kızı orada zapt etmezlerdi. Ben kızımın evinde, bizlerin yanında olmasını istiyorum. Utansalardı çocuklara silah vermezlerdi. Çocuklarımı çok zor şartlar altında büyüttüm. Kızım Zübeyde; evine, anne, babanın yanına dön. Gel okul oku. Sen silah tutacak biri değilsin. Türk devleti adaletlidir." şeklinde konuştu.

kızım dizisi, Şemdinli, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 11:01 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel PKK'lı teröristlerin kaçırdığı işitme engelli kızlarının yolunu 7 yıldır gözlüyorlar - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Pendik'te kontrolden çıkan otobüs gişelere çarptı: 24 yaralı Son Dakika: Kız çocuğuna istismardan tutuklanan sözde tarikat şeyhiyle ilgili Diyanet'ten açıklama: Zalim ellerle mücadele hepimizin görevi Sosyal medyadan Suriyelilerle ilgili paylaşım yapan Gökhan Özoğuz hakkında suç duyurusunda bulunuldu Aytemiz Alanyaspor Babacar'ı 1,5 yıllığına kiraladı Son dakika: Almanya'da bir evde 5 çocuğun cansız bedeni bulundu İngiliz kahve zinciri Costa Coffee, koronavirüs nedeniyle 1.500 kişiyi işten çıkaracak Korona testleri pozitif çıkan Binali Yıldırım ve eşi hastane çıkışı görüntülendi Son Dakika: RTÜK'ten Netflix'e ilk ceza: Çocuk istismarı görüntüsü içeren film kaldırılacak Yılın ilk sekiz ayında en çok kazandıran yatırım aracı gümüş oldu Adana'da sıcaklardan dolayı telefonlar dahi çekmiyor Kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın, ödeyeceği miktarı açıkladı Ortalığı kan gölüne çevirip intihar eden astsubayın kurbanlarına kalp masajı yapıldığı anların görüntüleri ortaya çıktı Aniden ortaya çıkan yılan, çalışana saldırdı! Kapalıçarşı'daki panik anları kamerada Messi transferinde sürpriz gelişme! 1 yıl daha Barcelona'da kalabilir Silikon taktıran oyuncu Georgia Harrison, herkesin içinde göğüslerini gösterdi
Son ankette Erdoğan ve İmamoğlu arasındaki fark 3 puana kadar düştü Son ankette Erdoğan ve İmamoğlu arasındaki fark 3 puana kadar düştü         
14:11
Ünlü gurme Mehmet Yaşin trafik kazası geçirdi Ünlü gurme Mehmet Yaşin trafik kazası geçirdi         
14:08
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya artan vakalar sonrası vatandaşa seslendi: Allah rızası için dışarı çıkmayın İstanbul Valisi Ali Yerlikaya artan vakalar sonrası vatandaşa seslendi: Allah rızası için dışarı çıkmayın         
13:49
Dünyaca ünlü oyuncu Dwayne Johnson ve ailesi koronavirüse yakalandı Dünyaca ünlü oyuncu Dwayne Johnson ve ailesi koronavirüse yakalandı         
13:37
Manchester City'nin sahibi olan City Football Group, Fransa'nın Troyes kulübünü satın aldı Manchester City'nin sahibi olan City Football Group, Fransa'nın Troyes kulübünü satın aldı         
13:33
Yunanistan'da hedef gösterilen muhabir yaşananları canlı yayında anlattı: Polis, dışarı çıkmayın dedi Yunanistan'da hedef gösterilen muhabir yaşananları canlı yayında anlattı: Polis, dışarı çıkmayın dedi         
13:31
Salgın korkusundan çocuklarını aylarca eve hapsettiler! 3 kardeşi ayrı odalara koyup kapılarına kilit vurdular Salgın korkusundan çocuklarını aylarca eve hapsettiler! 3 kardeşi ayrı odalara koyup kapılarına kilit vurdular         
13:27
Henüz 17 yaşındaydı! Cam silmek için çıktığı 4. kattan beton zemine çakıldı Henüz 17 yaşındaydı! Cam silmek için çıktığı 4. kattan beton zemine çakıldı         
12:53
Mutlu çifti düğüne sayılı gün kala ölüm ayırdı! Kına gecesindeki son görüntüleri yürek burktu Mutlu çifti düğüne sayılı gün kala ölüm ayırdı! Kına gecesindeki son görüntüleri yürek burktu         
12:53
Lüks rezidansta feci ölüm: 15. kattan başına cam düştü Lüks rezidansta feci ölüm: 15. kattan başına cam düştü         
12:13
Kendisinden haber alınamayan çobanın cansız bedeni kayalıklar arasında bulundu Kendisinden haber alınamayan çobanın cansız bedeni kayalıklar arasında bulundu         
12:11
Sevgilisinden ayrıldığı için bunalıma giren genç başına tabanca dayadı Sevgilisinden ayrıldığı için bunalıma giren genç başına tabanca dayadı         
12:03
Küçük kıza cinsel istismarda bulunan sözde tarikat lideri ile fotoğrafı ortaya çıkan Gökçek, sosyal medyada gündem oldu Küçük kıza cinsel istismarda bulunan sözde tarikat lideri ile fotoğrafı ortaya çıkan Gökçek, sosyal medyada gündem oldu         
11:26
Eşini doğuma gönderip başka bir kadınla düğün yapan adamın savunması Esra Erol'u kızdırdı Eşini doğuma gönderip başka bir kadınla düğün yapan adamın savunması Esra Erol'u kızdırdı         
11:19
İşkence sonucu ölen Özge'nin annesi: Dayaktan felç kalan kızımı 4 ay bir odaya kilitlemişler İşkence sonucu ölen Özge'nin annesi: Dayaktan felç kalan kızımı 4 ay bir odaya kilitlemişler         
10:21
Gizlice girdiği evde eşini ve onun patronunu vuran zanlıyı avukatlar savunmak istemedi Gizlice girdiği evde eşini ve onun patronunu vuran zanlıyı avukatlar savunmak istemedi         
10:07
Ölümden kıl payı kurtuldu! Hızla gelen otomobilin tırın altına girdiği anlar kamerada Ölümden kıl payı kurtuldu! Hızla gelen otomobilin tırın altına girdiği anlar kamerada         
09:35
Acun Ilıcalı ile 18 yıl önceki fotoğrafını paylaşan Nurgül Yeşilçay, görenleri kahkahaya boğdu Acun Ilıcalı ile 18 yıl önceki fotoğrafını paylaşan Nurgül Yeşilçay, görenleri kahkahaya boğdu         
09:21
Yaşlı kadının çıplak ellerle yaptığı çevre temizliği görenleri hayrete düşürdü Yaşlı kadının çıplak ellerle yaptığı çevre temizliği görenleri hayrete düşürdü         
09:15
Kritik görüşmenin perde arkası! Erdoğan, Yavaş'ın Gençlik Parkı ile ilgili sözleri üzerine anında talimatı verdi: Düzeltin Kritik görüşmenin perde arkası! Erdoğan, Yavaş'ın Gençlik Parkı ile ilgili sözleri üzerine anında talimatı verdi: Düzeltin         
09:14
Zehra Çilingiroğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu gergin gecesi! Koruması basın mansuplarıyla tartıştı Zehra Çilingiroğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu gergin gecesi! Koruması basın mansuplarıyla tartıştı         
09:13
Türkiye'nin en akıllı otoyolu Ankara-Niğde Otoyolu yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılacak Türkiye'nin en akıllı otoyolu Ankara-Niğde Otoyolu yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılacak         
09:03
Karayılan dertli! Sığınacak delik arayan teröristler, kamufle olsalar da İHA'lardan kaçamıyor Karayılan dertli! Sığınacak delik arayan teröristler, kamufle olsalar da İHA'lardan kaçamıyor         
08:58
Arkadaşının eski sevgilisiyle aşk yaşamaya başlayan Berrak Tüzünataç isyan etti: Artık rahat bırakın beni Arkadaşının eski sevgilisiyle aşk yaşamaya başlayan Berrak Tüzünataç isyan etti: Artık rahat bırakın beni         
08:58
Kadirov, 22 yaşındaki kızını bakan yardımcısı yaptı Kadirov, 22 yaşındaki kızını bakan yardımcısı yaptı         
08:49
Oyuncu Miray Daner, yeni dizisi için imajını değiştirdi Oyuncu Miray Daner, yeni dizisi için imajını değiştirdi         
08:20
MasterChef Türkiye'de eleme adayları belli oldu! Favori iki yarışmacı potaya girdi MasterChef Türkiye'de eleme adayları belli oldu! Favori iki yarışmacı potaya girdi         
07:34
Nijeryalı futbolcu Wasiu Jimoh, eşini ve çocuklarını göz renkleri yüzünden evden kovdu Nijeryalı futbolcu Wasiu Jimoh, eşini ve çocuklarını göz renkleri yüzünden evden kovdu         
23:16
Nişanlı öğretmen, 14 yaşındaki öğrencisiyle arabanın içinde cinsel ilişkiye girdi Nişanlı öğretmen, 14 yaşındaki öğrencisiyle arabanın içinde cinsel ilişkiye girdi         
23:09
Bakan Koca'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Giresun mitingi soruldu Bakan Koca'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Giresun mitingi soruldu         
21:30
Astsubay, eşini ve 1 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti Astsubay, eşini ve 1 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti         
21:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2020 17:28:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: PKK'lı teröristlerin kaçırdığı işitme engelli kızlarının yolunu 7 yıldır gözlüyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei