Son Dakika Haberleri: PKK'lı teröristlerin katlettiği iki çobanın cenazesi toprağa verildi
Son Dakika Güncel Haber

PKK'lı teröristlerin katlettiği iki çobanın cenazesi toprağa verildi

8 dakika önce

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerce katledilen iki çobanın cenazesi defnedildi.

PKK'lı teröristlerin katlettiği iki çobanın cenazesi toprağa verildi, System.String[]
Şırnak Devlet Hastanesi, Çobanlar, Şırnak, PKK, Güncel
Şırnak'ta PKK'lı teröristlerce katledilen iki çobanın cenazesi defnedildi.
Geçitboyu köyünün Herbuş Yaylası'nda hayvan otlatırken teröristlerin kaçırdığı ve silahla öldürdüğü çobanlar Abdulhakim Demir (40) ve Vali Çevik'in (35) cenazeleri Şırnak Devlet Hastanesi'ndeki otopsinin ardından ailelerine teslim edildi.
Evli ve zihinsel engelli olduğu öğrenilen Demir'in cenazesi Geçitliboyu köyündeki camide kılınan namazın ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. 6 çocuk babası Çevik'in cenazesi ise Silopi ilçesinde defnedildi.
İki çobanın da güvenlik korucusu yakını oldukları öğrenildi.
Çobanları katleden teröristlerin yakalanması için bölgede başlatılan operasyon sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 02:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Trump'ın "Aptal" dediği büyükelçi istifa etti AYM Ali İsmail'le aynı sokakta dövülen Doğukan Bilir için kararını verdi: Dayak değil eziyet Metrobüs sapığı pantolonundaki ıslaklığı böyle savundu: Üzerime geldiler, idrar oluştu Rus ailenin odasına dalıp kızlarını istismar eden sapıktan pişkin savunma!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.7.2019 14:17:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: PKK'lı teröristlerin katlettiği iki çobanın cenazesi toprağa verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]