PKK'lı teröristlerin katlettiği yakınlarını her yıl Türk bayrağı asarak anıyor - Son Dakika

PKK'lı teröristlerin katlettiği yakınlarını her yıl Türk bayrağı asarak anıyor

Şırnak'ın Güneyce köyü Berman mezrasında 33 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu ailesinden 4'ü çocuk, 6'sı kadın 12 kişiyi kaybeden Şehmuz Güngör (59), her yıl dönümünde katliamın yaşandığı eve Türk bayrağı asıyor.

Şırnak'ın Güneyce köyü Berman mezrasında 33 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu ailesinden 4'ü çocuk, 6'sı kadın 12 kişiyi kaybeden Şehmuz Güngör (59), her yıl dönümünde katliamın yaşandığı eve Türk bayrağı asıyor.

Merkeze bağlı Gabar Dağı eteklerindeki Berman mezrasında 21 Eylül 1987'de PKK'lı teröristlerin saldırısında yakınlarını kaybeden Şehmuz Güngör, her yıl dönümünde babaevine Türk bayrağı asarak hem kaybettiği sevdiklerini anıyor hem de terör örgütünü lanetliyor.

Güngör, katledilen eşi Huhe ve yengesi Emine'nin hamile olduğunu, babası Rıfat Güngör'ün ise ateşe verilen evde diri diri yakıldığını anımsattı.

Saldırıdan şans eseri o gün başka yerde misafir olduğu için kurtulduğunu aktaran Güngör, geçen 33 yıla rağmen katliamın unutulmadığını, olayın unutulmaması için gelecek nesillere de aktaracaklarını bildirdi.

"Bu bayrak, bu devlet hepimizin"

Her yıl dönümünde Türk bayrağı astığını ve şehit yakınlarını andığını dile getiren Güngör, şöyle devam etti:

"Bu bayrağı buraya asarak çoluk çocuğumuza da bir ders vermeyi amaçlıyorum. Biz her zaman terör örgütünü lanetliyoruz. 33 yıl değil 50 yıl da geçse ömrüm olduğu sürece her yıl buraya gelip bu bayrağı asacağım. Çünkü biz bu bayrağın altında, bu devletin içinde yaşıyoruz. Bu bayrağa ve devlete ihanet etmemek için tek başımıza da olsak mücadelemize devam edeceğiz. Çünkü bu bayrağın sahibi biziz. Bu bayrak hepimizin bayrağı. Bu devlet hepimizin devleti"

Güngör, "Teröristler evimizi ateşe verdi. Sonra babam sağken ateşin içine attılar. Bunları unutmam mümkün değil. Terör örgütünü lanetliyoruz. Terör örgütünün amacı milleti bu devlete düşman etmektir." diye konuştu.

Şehit Rıfat Güngör'ün yeğeni Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Mehmet Güngör de terör örgütünün katliamını kınamak için olayın yaşandığı yere geldiklerini belirtti.

Terör örgütü PKK'nın genç yaşlı kadın demeden katliamlarını Kürt kökenli vatandaşlara yaptığını da vurgulayan Güngör, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Terör örgütünü lanetliyoruz, kınıyoruz. Hiçbir zaman emellerine ulaşmayacaklardır. Türkiye Cumhuriyeti devletimiz güçlüdür. Güçlü bir ülkeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve İçişleri Bakanımızın terörle mücadele konusunda kararlı olduklarını bir kez daha dünyaya gösterdik. Artık terör örgütü eskisi gibi katliamlar yapmaya fırsat bulamıyor. Terör örgütü mutlaka bitecektir. Artık bölgemizde huzur, güven var. Terörle mücadelemize kanımızın son damlasına kadar devam edeceğiz."

21 Eylül 1987'de PKK'lı teröristlerin saldırısında aynı aileden Rıfat (80), Emine (70), Sait (35), Behiye (32), Narinç (35), Huhe (34), Hizne (33), Emine (20), Azime (15) Hülya (4), Abdulcebar (2) ve Sacide Güngör (2) katledilmiş, Fettah Güngör (6) ise ağır yaralanmıştı.

PKK'lı teröristlerin katlettiği yakınlarını her yıl Türk bayrağı asarak anıyor

Türk Bayrağı, Kadın, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 16:31 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel PKK'lı teröristlerin katlettiği yakınlarını her yıl Türk bayrağı asarak anıyor - Son Dakika

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